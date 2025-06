IU señala que espera nuevas medidas contra la corrupción en los próximos días y que el PSOE depure responsabilidades

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que desde Izquierda Unida esperan nuevas medidas contra la corrupción en los próximos días, así como "la máxima depuración de todas las responsabilidades que se puedan derivar todavía" por parte del Partido Socialista.

"Nosotros consideramos desde Izquierda Unida que las medidas contra la corrupción tienen que ser mucho más contundentes y que este debate acaba de empezar (...) Esperamos nuevas medidas en los próximos días", ha declarado este jueves en una entrevista en 'Hora 25' de 'La SER', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado tras el informe aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, que señala al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como "la persona encargada de gestionar" los "presuntos pagos" de mordidas por la adjudicación ilegal de obras al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

En este sentido, ha explicado que "la mejor forma de solucionar y combatir la corrupción tiene que traducirse en leyes mucho más duras de las que están en el marco político": "Nosotros tenemos muy claro por dónde tiene que ocurrir y, sobre todo, en posiciones de depurar responsabilidades con mucha rapidez, con mucha contundencia y con mucha transparencia".

Las palabras del coordinador federal de IU se suceden después de una comparecencia en Ferraz donde el líder del Ejecutivo ha pedido "perdón" a la ciudadanía tras el informe de la UCO, a la vez que ha dicho que estaba "convencido" hasta hoy de la "integridad" del hasta ahora secretario de organización de los socialistas Santos Cerdán. Sánchez ha anunciado también una auditoria externa de las cuentas del PSOE además de una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal que presentará ante el próximo Comité Federal.

"Creo que un gobierno tiene que hablar de normas que den seguridad, garantía a la sociedad de que hay una transformación radical en la propuesta de lucha contra la corrupción (...) Y, por supuesto, en lo que ahora mismo nos trae en el debate, por parte del Partido Socialista, la máxima depuración de todas las responsabilidades que se puedan derivar todavía", ha sentenciado.

Con ello, Maíllo ha recalcado que el auto "vincula a dos personas" pero "no vincula al Partido Socialista Pedro Sánchez", asegurando que "la clave es cómo tú respondes a resolver ante la sociedad una cuestión en la que un silencio, una no ejecución o una no acción política puede interpretarse como una complicidad con quienes han cometido estas trapacerías".