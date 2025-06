Ayuso insiste en que es "un abuso intolerable de las instituciones" el "juicio mediático" a su pareja

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este sábado en que es "un abuso intolerable de las instituciones" el "juicio mediático de dos años" a su novio, Alberto González Amador.

"Todo el mundo cuando tiene un pleito con Hacienda sabe cómo funciona: es culpable y tiene que demostrar su inocencia y eso es lo que está este señor, que de no haber sido mi pareja esto no hubiera pasado de la primera fase", ha manifestado en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la investigación por el presunto fraude fiscal.

La dirigente madrileña ha cargado contra "el juicio mediático de dos años" porque es "de Ayuso" y ha criticado a las instituciones que "no tienen otra cosa mejor que hacer que estar metiendo la mano en una inspección fiscal".

"No puedo decir mucho más porque si no se vuelve en contra y entonces dicen que le defiendo. Es una persona con la que nunca he ido a un solo evento y nadie sabe de mi vida personal ni dónde duermo (...) Yo creo que todo ese ámbito se ha sobrepasado en mi caso", ha defendido.

Ayuso ha reiterado que Alberto González Amador está en juicio y ha recalcado que "no sabe por qué dos años después sigue la misma historia". "Está en un juicio, como todos aquellos que han sufrido una inspección de Hacienda saben", ha concluido.