'Estrelas no Camiño', el evento gastronómico donde los Michelin intercambian sus ideas

José Carlos Rodríguez

Negreira (A Coruña), 2 jun (EFE).- La Finca Casa Barqueiro, que dirigen los chefs Rogelio y Fran Rial, ha vuelto a convertirse en el epicentro de la gastronomía patria con la undécima edición de 'Estrelas no Camiño', en la que han participado una treintena de reconocidos cocineros que suman, entre todos, casi 60 estrellas Michelin.

A la finca, situada en Gonte, en el municipio de Negreira (A Coruña), han comenzado a llegar los cocineros en torno a las siete de la tarde y, aunque amenazaba lluvia, no ha faltado el ánimo en este evento gastronómico que, además de recaudar fondos para diferentes iniciativas sociales, se ha convertido a lo largo de los años en un reclamo gastronómico de primer nivel.

Chefs de la talla de Elena Arzak, los hermanos Sergio y Javier Torres o Jesús Sánchez -con tres estrellas Michelin cada uno-; Pepe Vieira, Paco Roncero, Fina Puigdevall o Manuel Costiña -con dos estrellas Michelin- o Lucía Freitas, María Gómez, Óscar Vidal o Yayo Daporta son solo algunos de los reconocidos nombres que han acudido a la cita, que ha arrancado con una feria.

En los puestos ha podido degustarse jamón de Guijuelo al corte, todo tipo de vinos gallegos y de otras latitudes, quesos de denominación de origen de Galicia, tapas de rodaballo, lubina, hamburguesas y otros productos elaborados para la ocasión.

Posteriormente, se ha celebrado una cena cóctel con la que este año se recaudarán fondos para la Asociación Salud Mental A Creba y la Fundación de personas con discapacidad intelectual de la comarca de A Barcala, en Negreira.

"Es todo un honor recibiros un año más en nuestra casa", ha dicho Rogelio Rial, que, junto a su hermano Fran, ha colocado las chaquetillas a todos los chefs.

En declaraciones a Efe, Elena Arzak, que cuenta con tres estrellas Michelin con su restaurante Arzak en San Sebastián (País Vasco) ha asegurado que venir a Galicia "siempre es maravilloso" y que 'Estrelas no Camiño' es un intercambio gastronómico en el que comparte con sus compañeros muchas cosas y además permite probar productos que luego sirven de inspiración para nuevos platos.

Ha contado que en su local cuentan con algún queso gallego y que también ha utilizado productos como los grelos y marisco de las rías, además de la ternera gallega.

"Nuestros compañeros siempre nos ofrecen ideas, recetas antiguas como Pepe Vieira, que nos enseñó un bizcocho que comían los marineros en su día... También he probado un aceite maravilloso", ha asegurado.

Este año, la chef está de celebración ya que se cumplieron 50 desde que la guía Michelin, en 1974, decidió otorgarle a su restaurante la primera estrella, cuando por entonces era su padre, Juan Mari Arzak, quien dirigía los fogones.

La segunda estrella llegó en 1977 y la tercera en 1989 y desde entonces Arzak se ha mantenido con este reconocimiento, del que Elena ha dicho estar muy orgullosa.

"Es una guía que respeta mucho la identidad, los productores, el entorno y la naturaleza", ha expresado la cocinera.

Para ella, la "clave" para mantener las estrellas es "mucho trabajo, ilusión y respeto a la profesión", además de "ser muy continuo y no bajar la guardia".

"Es un reclamo para el restaurante pero también para tu comunidad y tu región. Es impresionante cómo viene la gente de todas partes del mundo", ha comentado.

El cocinero Pepe Vieira, que dirige su restaurante de nombre homónimo en Raxó (Pontevedra), con dos estrellas Michelin, ha señalado que se trata de un día muy especial porque se pueden compartir impresiones con sus colegas de profesión y ha ensalzado productos de la gastronomía atlántica, "desde la despensa del mar hasta la de la tierra".

Lo mismo ha opinado Óscar Vidal, del restaurante O Pazo, en Padrón (A Coruña), que obtuvo su primera estrella Michelin en 2023: "Es mi tercer año, no soy un veterano pero desde que me llamaron no falto". EFE

