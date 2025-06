Josan: "He cumplido el sueño que tenía desde que descendimos"

A Coruña, 1 jun (EFE).- El centrocampista Josan Ferrández, único superviviente en la plantilla del Elche de la etapa en Segunda División B, confesó que esta noche cumplió su “sueño” de devolver al club ilicitano a la máxima categoría.

“Con este ascenso he cumplido un sueño que tenía desde el momento en que descendimos frente al Almería. Lo dije el día de mi renovación, que me quedaba para devolver a este club a donde se merece y sin descanso he luchado con todo mi alma para volver a ver al Elche en Primera División”, indicó a los periodistas.

El futbolista, además, mostró su deseo de continuar en el equipo la próxima temporada: “A mí me encantaría seguir, me veo con muchísimas fuerzas. Al final ha sido una temporada muy buena a nivel personal, así que ojalá se pueda dar”.

Josan Ferrández dijo que este ascenso es “más ilusionante” que el anterior porque “aquel, por desgracia, apenas lo pudimos celebrar y saborear por la pandemia”.

“Hoy ha sido diferente, hoy tenemos a toda nuestra gente aquí, así que vamos a celebrarlo con todas nuestras ganas. Este año se sentía que la gente estaba con nosotros, que nos acompañaba a todos los campos a donde íbamos, así que esto también va por ellos”, subrayó. EFE

