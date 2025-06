Cuenta atrás para la PAU: últimos días de repaso y claves para afrontar el primer examen

Ruth del Moral

Madrid, 1 jun (EFE).- La cuenta atrás para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha comenzado y los casi 300.000 estudiantes que afrontarán tres o cuatro días de exámenes seguidos están ya en tiempo de descuento.

El próximo martes, entre las 9.00 y las 9.30 de la mañana tendrán lugar, en la mayoría de comunidades autónomas, la primera prueba: Lengua Castellana y Literatura II.

Los distritos universitarios han enviado a sus centros de bachillerato adscritos no solo una guía de la PAU 2025, explicando el nuevo diseño de examen -más práctico y con un solo modelo por asignatura-, sino también normas de organización, de comportamiento dentro del aula y consejos para el alumnado.

El profesorado de Bachillerato ha terminado de revisar con sus estudiantes las dudas de última hora y ahora es el momento de repasar y no darse el atracón.

"Pasar horas delante de los libros el último día sólo servirá para ponerte nervioso y disminuir tu atención y concentración", recomienda el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Belén Sainz profesora de Química del IES Enrique Flórez de Burgos insiste a EFE en el esfuerzo que ha hecho en los últimos días para apoyar al alumnado y lamenta un sistema "rígido, con una carga de exámenes en pocos días exagerada".

La Jefa de Estudios de Bachillerato del Colegio CEU San Pablo de Sevilla, Mónica Ureña, pide tranquilidad: "que confíen en ellos mismos, los resultados van a ser el reflejo de todo el trabajo de dos años".

En conversación con EFE Victoria, Elsa y Martina, que se presentan a la PAU por la rama de Tecnología, Ciencias Sociales y Ciencias Biológicas, respectivamente coinciden en que "será un examen más de los miles que hemos hecho en nuestra vida".

Da "respeto" la prueba pero creen que se han organizado bien.

"La mayoría de profesores se encargaron de dejarnos muy preparados. Tenemos un grupo de Telegram en el que nos van diciendo novedades", señala Martina que afirma que "un poco sí me estresa" cómo será el primer examen.

"Lo voy a hacer lo que mejor pueda y voy a intentar lo máximo y a lo que llegue porque la vida da muchas vueltas", cuenta Victoria mientras su compañera Elsa cree "que estos exámenes consisten más en demostrar que hemos aprendido algo durante estos últimos 2 años".

El papel de las familia es importante estos últimos días, cuidar los discursos y evitar frases como "no puedes fallar ahora" y ofrecer un ambiente empático es fundamental.

La psicóloga y directora del centro anda CONMiGO, Irene López, recuerda a EFE que "los padres suelen tener un fuerte impacto emocional y el hijo o hija debe sentir que su bienestar emocional está por encima de su resultado académico".

Los diecisiete distritos universitarios han enviado las normas de organización para la realización de estos exámenes. Dossieres que recuerdan que los estudiantes serán llamados 30 minutos antes de la prueba y que deberán entrar en el aula con su documentación, la mochila cerrada y su material preparado.

La Autónoma de Madrid avisa de que no se pueden usar "dispositivos auditivos" y que una vez dentro está "prohibido consultar apuntes".

- Contesta solamente a lo que te preguntan y no te vayas por las ramas. No te darán una mayor puntuación por contar cosas que no te preguntan. Eso sí, argumenta tus respuestas y añade ejemplos si es necesario.

- No te olvides de guardar en tu mochila tu tarjeta de identificación (DNI/Pasaporte/NIE).

- Es recomendable que lleves a la universidad tu hoja de matrícula en la PAU por si hubiera que realizar algún tipo de comprobación.

- Prepara el día antes todo el material: bolígrafos de tinta negra o azul, lápices, gomas de borrar, corrector tipo Tipp-ex, o calculadoras y diccionarios.

- No está permitido prestar ni pedir prestado material en ningún momento.

- Ningún estudiante podrá abandonar el aula hasta transcurridos 30 minutos desde el inicio del examen y es muy importante leer las instrucciones de cada materia, ya que no son las mismas para todos los exámenes.

- Lee con calma los enunciados y distribuye el tiempo de la prueba entre los diferentes ejercicios comenzando por los más sencillos o los que mejor domines.

- Intenta escribir las respuestas de manera limpia y ordenada. La buena presentación y la ortografía correcta ayudan a que los ejercicios sean más legibles para el corrector y para obtener mejores calificaciones.

- Y recuerda: acuéstate pronto y levántate con tiempo para llegar puntual a las prueba.EFE

