Pacheta dice que el encuentro es “unos cuartos de final a partido único”

Granada, 31 may (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, calificó este sábado como “unos cuartos de final a partido único” el encuentro del domingo en el campo del Racing de Santander, en el que los rojiblancos van a poner “toda la pasión”.

Pacheta indicó en rueda de prensa que ve a su equipo “con energía y con ilusión” y que si ganan no se tienen que preocupar “de otra cosa”, por lo que van a Santander “a ganar”.

“No es la situación ideal, pero tenemos algo que no teníamos hace dos semanas, que es que dependemos de nosotros mismos”, explicó.

“Algo falla si no estás emocionado ante un partido como este. Son unos cuartos de final a partido único y los afrontamos con toda la pasión que se le puede poner en la vida a un momento como este”, aseguró.

“Para el que pase todo sigue, pero no hay más para que el que no siga. Este partido hay que sacarlo, no hay otro foco y estamos en condiciones de ganar”, indicó Pacheta, quien recordó que el Racing de Santander ha sido “de los mejores equipos en muchos tramos de la temporada” porque tiene “muchas alternativas y muy buen juego”.

El técnico aseveró que van a intentar “tener el balón y quitárselo al rival” en un partido que será “de goles”, encontrando similitud entre el Racing y los anteriores partidos ante Deportivo y Castellón porque todos son “muy peligrosos” y tiene un esquema “de ataque y vertical”.

El entrenador del Granada no espera “un partido hostil” y pidió especial atención “a los primeros veinte minutos”, algo que en los dos partidos anteriores hicieron bien.

Pacheta cree que el choque del domingo “no va a tener nada que ver con ninguno de los del resto del año” y que es “un partido que determina la temporada” por lo que tiene “importancia máxima”. EFE

