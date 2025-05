Morant dice que Sánchez "no tiene problema" en comparecer por la dana, pero "deben hacerlo los responsables" del Consell

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene ningún problema en comparecer" en la comisión del Congreso por la dana, pero ha resaltado que "ya lo ha hecho" y ha defendido que quienes, a su juicio, deben hacerlo son miembros de la Generalitat por ser "las personas que tienen la máxima responsabilidad de la emergencia", así como las víctimas y técnicos.

Así se ha manifestado este sábado Morant en declaraciones a los medios de comunicación en Pego (Alicante), al ser preguntada por si Sánchez comparecerá en la comisión de investigación en el Congreso, después de que el PSOE no incluyera al jefe del Ejecutivo central entre los comparecientes.

Al respecto, Morant ha defendido que el plan presentado por los socialistas incluye "las comparecencias de las personas que tienen la máxima responsabilidad de la emergencia y de las víctimas y de los técnicos".

"El presidente del Gobierno no tiene ningún problema en comparecer, pero es que ya ha comparecido en el Congreso de los Diputados, igual que lo han hecho otros responsables del Gobierno de España, y nos han contado claramente cómo desde el primer día todos los mecanismos y instrumentos del Estado han estado volcados en la emergencia", ha sostenido.

Asimismo, ha recalcado que la Generalitat Valenciana "ya no puede esconder quién es el responsable" de la dana y ha agregado que la jueza que instruye el caso de la dana dice que "la responsabilidad única y exclusiva de protección civil es de la Generalitat Valenciana".

"Por lo tanto, es la Generalitat Valenciana, los responsables, los que no hicieron lo que tocaba, los que tienen que comparecer y, sobre todo decirnos, dónde estaba el máximo representante de la Generalitat, que es Mazón, que a día de hoy, 7 meses después, aún no sabemos ni dónde estaba ni qué estaba haciendo", ha aseverado.

Además, también han propuesto la comparecencia de las víctimas, que serán las primeras en hacerlo, para que su voz "se escuche bien clara". "Se tiene que escuchar la voz del pueblo, a las víctimas, para saber qué necesitan y qué piden de las instituciones, y también qué falló bajo su punto de vista", ha relatado,

"Porque las víctimas señalan que sus familiares no murieron por culpa de una emergencia climática, sino que ha sido una negligencia política. Y cada vez tenemos más datos de que, efectivamente, el hecho de que Mazón no estuviera y no asumiera la responsabilidad en la emergencia condicionó toda la tarde del 29 de octubre. En las comparecencias queremos saber todas las verdades frente a tantas mentiras que nos ha contado Mazón", ha enfatizado.

FACTURA "MUY CARA" DEL VENTORRO

Consultada por el hecho de que el PP no haya citado al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, a la comisión de investigación, Morant cree que significa que "están todos en El Ventorro".

"La factura del Ventorro nos está saliendo muy cara porque han sido 228 víctimas mortales; porque esa coalición negacionista de PP y Vox, que fue el pecado original, desarticuló la Unidad Valenciana de Emergencias; y nos está costando ahora muy caro en la recuperación porque para que Mazón mantenga su silla como president cuando sabe que ya no se la merece, ha tenido que entregarle la Generalitat Valenciana a Vox", ha denunciado.

Asimismo, ha lamentado que PP y Vox han pactado "ya no un Presupuesto de recortes, sino un Presupuesto de persecución, a la lengua, a los derechos de las mujeres o a la memoria democrática". "Ese es el gobierno valenciano que tenemos y que no nos merecemos; por eso los socialistas decimos, como el pueblo valenciano, que queremos que Mazón dimita pero que queremos votar", ha concluido.