Espana agencias

Albares se reúne hoy con su homólogo alemán a la espera de que Berlín dé 'luz verde' al catalán en la UE

Guardar
Google icon
Imagen ZO44WKS6GBA53MH3OZHSNOZMUI

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne este miércoles en Berlín con su homólogo alemán, Johann Wadephul, con quien tendrá ocasión de repasar tanto la agencia bilateral como la europea, lo que incluye la cuestión pendiente de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE.

Alemania fue el principal abanderado de los países que aún no secundan la solicitud formulada por el Gobierno español tras las elecciones de 2023 cuando el asunto se abordó por última vez en el Consejo de Asuntos Generales en el pasado mes de julio. En aquella ocasión, se produjo un tenso debate en el que Alemania no estuvo sola sino que alrededor de una decena de países insistieron en las dudas legales y financieras que les plantea dar el paso.

PUBLICIDAD

Ante esta circunstancia, a finales del pasado octubre los dos gobiernos acordaron "abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a la solicitud española de que sus lenguas cooficiales distintas al español sean reconocidas como oficiales en la UE de forma que sea aceptable para todos los estados miembros". Dicho diálogo correspondería a los Ministerios de Exteriores de los dos países, cuyos titulares se han dado cita este miércoles en Berlín.

Según ha informado Exteriores en un comunicado, el objetivo del encuentro es "fortalecer el buen estado de las relaciones bilaterales" y permitirá a ambos "abordar temas de la agenda europea e internacional, como la defensa del multilateralismo y del Derecho Internacional, la necesidad de mejorar la capacidad de actuación de la Unión Europea y los conflictos en Ucrania y Oriente Medio".

PUBLICIDAD

El departamento que encabeza José Manuel Albares no ha querido confirmar si la cuestión de la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE, para lo que es necesaria la unanimidad de los Veintisiete, figura efectivamente en la agenda, pero dado que el Gobierno ha dejado claro en todo momento que es prioritaria y su compromiso con lograrlo, cabe esperar que así sea.

El desplazamiento del ministro a Berlín también incluye, según la nota, un encuentro con hispanistas alemanes en la Embajada de España en Berlín y otro con analistas de 'think tank' alemanes. Además, el ministro pronunciará una conferencia sobre el futuro de Europa en la Hertie School of Governance.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno asegura que leer el auto contra Zapatero tranquiliza al no haber prueba alguna

Infobae

'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' marca los estrenos junto a dos historias de madurez

Infobae

Podemos e IU ofrecen a PSOE de CLM pactar un Estatuto con un 2% de presupuesto para vivienda, aborto libre y 55 escaños

Podemos e IU ofrecen a PSOE de CLM pactar un Estatuto con un 2% de presupuesto para vivienda, aborto libre y 55 escaños

Salvamento Marítimo rescata a 30 migrantes magrebíes al sur de Cartagena

Infobae

La Asociación de Fiscales gana las elecciones al Consejo Fiscal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La OTAN confirma que Estados Unidos retirará tropas de Europa durante los próximos años y empezará con el repliegue de 5.000 soldados de Alemania

La OTAN confirma que Estados Unidos retirará tropas de Europa durante los próximos años y empezará con el repliegue de 5.000 soldados de Alemania

Última hora de la imputación de Zapatero: indicios, reacciones y novedades del caso Plus Ultra, en directo

Cómo actuar si fallan los frenos del coche: todo lo que tienes que saber en caso de emergencia

Las presuntas maniobras de Zapatero para ocultar el dinero del caso Plus Ultra: facturas falsas de 50.000 euros, una sociedad ‘offshore’ en Dubái y órdenes para borrar la palabra “comisión”

La imputación de Zapatero deja a Pedro Sánchez sin su revulsivo electoral y su mayor activo en la sombra para construir mayorías: “La derecha le tenía ganas”

ECONOMÍA

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Comprar una vivienda sin hipoteca y sin ahorros ya es posible: los bancos lanzan nuevas alternativas para financiar tu casa

La crisis energética por el cierre de Ormuz amenaza la construcción: una de cada cinco empresas ya estudia recortar plantilla y el 90% ve peligrar su viabilidad

El Gobierno lo confirma: se podrá cobrar la pensión de orfandad de por vida si cumples estos requisitos

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”