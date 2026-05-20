Salvamento Marítimo rescata a 30 migrantes magrebíes al sur de Cartagena

Murcia, 20 may (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado a 30 varones de origen magrebí que navegaban a bordo de una embarcación neumática localizada a 30 millas al sur de Cartagena, según ha informado este miércoles el organismo dependiente del Ministerio de Transportes en su cuenta de X.

La actuación ha sido iniciada tras recibirse avisos sobre la salida de una neumática con migrantes en aguas del Mediterráneo.

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El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Cartagena movilizó entonces a la 'Salvamar Draco', que localizó la embarcación y procedió al rescate de sus ocupantes.

Los 30 hombres fueron auxiliados en el mar y, posteriormente, trasladados al puerto de Cartagena, donde estaba prevista su atención por parte de los dispositivos sanitarios y de acogida habituales en este tipo de intervenciones. EFE

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