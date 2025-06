Jauregizar: "Jugar hasta 2031 en el club de mi vida y, quién sabe si más, es espectacular"

Bilbao, 30 may (EFE).- El centrocampista Mikel Jauregizar confesó, tras ampliar su contrato con el Athletic, que "la sensación" de ver que va a jugar en el club de su "vida hasta 2031 y, quién sabe si más", es para él "espectacular".

"Es un día muy especial para mí, porque he soñado esto desde que era muy pequeño. Jugar en el club de mi vida, hacerlo hasta 2031 y, quién sabe si más, es una sensación espectacular", dijo el internacional sub-21 en declaraciones distribuidas por el Athletic tras la firma del nuevo contrato.

Jauregizar, visiblemente feliz, aseguró que "no hubiese imaginado nunca" vivir lo que está viviendo en el primer equipo rojiblanco. "El año pasado sacamos la gabarra y este nos hemos clasificado para la Champions. Muchos me dicen que no me acostumbre, que esto es muy difícil, pero intento aprovechar el momento. Creo que soy un privilegiado e intento vivirlo como si fuera el último día. Así que muy contento", reflexionó.

Al centrocampista de Bermeo, además, le supone "mucho orgullo" haber "tenido la suerte de poder compartir vestuario y aprender mucho" de sus "ídolos", que le "han enseñado un montón" y le "han ayudado un montón".Y le parece que esa sintonía en el vestuario "es la clave" del rendimiento del equipo rojiblanco.

Ya en lo personal, 'Jaurewizard' se ha felicitado por haber "podido jugar muchos partidos y haber tenido muchas oportunidades", siendo, como es, seguidor del Athletic y, hasta su llegada al primer equipo, asiduo en la grada de San Mamés.

"Eso es lo especial que tiene este club, que cualquiera de la grada puede estar mañana en el campo defendiendo a este club", apuntó, ya con "mucha ilusión y muchas ganas" de que llegue "la temporada que viene", en la que jugarán cuatro competiciones, Liga de Campeones incluida.

"Vamos a jugar la Champions en San Mamés, va a haber un ambiente espectacular, van a venir aquí los mejores equipos del mundo y los mejores jugadores. Eso es también lo especial del Athletic, defender nuestro club contra los mejores clubes y contra los mejores jugadores y quien sabe si poder ganarles", se ilusionó.

Jauregizar, canterano de Lezama y aún con 21 años, desveló el impacto que le supuso que Oscar de Marcos, capitán esta temporada y retirado del fútbol en activo desde el domingo, le pidiese que heredase su dorsal '18'.

"Fue un momento muy especial cuando Demar dijo que le hacía ilusión que lo llevase yo. Primero no me lo creía y luego le dije que me iba a pesar mucho, pero él me dijo que estaba en las mejores manos y que lo tenía que llevar. Que te diga eso alguien que ha sido tu ídolo desde pequeño pues es un momentazo", se congratuló. EFE

(foto)