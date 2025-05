La ministra de Vivienda dice que no está "cerrada a nada" que facilite vivienda asequible

Madrid, 28 may (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno "no se cierra a nada que vaya en la dirección de facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, fuera de dogmatismos y partidismos" y ha dado su "apoyo" a la ley para regular el alquiler de temporada que impulsan Sumar, ERC, Bildu, BNG y Podemos.

"Soy la primera interesada en que esa ley salga adelante y lo haga cuanto antes", ha recalcado la ministra, durante una interpelación en el Congreso, en la que la diputada de ERC Etna Estrems le ha exigido explicaciones por el voto del PSOE en la Mesa de la cámara en contra de desbloquear esa proposición de ley.

Rodríguez, no obstante, ha recordado que dicha regulación no cuenta con mayoría suficiente para su aprobación, ya que no tiene el apoyo de Junts, cuyos votos son imprescindibles para su aprobación.

"Doy mi apoyo y mi aval a esa iniciativa, pero tenemos que ser conscientes y trabajar, especialmente las formaciones que la han traído a esta cámara, para alcanzar esa mayoría", ha afirmado.

En su intervención, Rodríguez ha hecho hincapié en que la política de vivienda que está desarrollando el Gobierno esta "respaldada por un apoyo mayoritario social, que es trasversal, porque no entiende de ideologías y solo nos pide sentido común y salir de los marcos partidarios de la izquierda y la derecha".

También ha defendido que la ley de vivienda, que acaba de cumplir dos años, "está funcionando" y que ahora hay que desarrollarla con medidas como perseguir el fraude en el alquiler de temporada y acotar los alojamientos turísticos.

Tras rechazar el discurso de aquellos que no la están aplicando pero culpan de forma "simplista" a esta ley de los altos precios y los problemas de acceso, se ha comprometido a culminar esta legislatura un "cambio estructural con políticas inamovibles, gobierne quien gobierne", sustentado por el "consenso social básico que estamos alcanzando".

También ha reclamado al parlamento un acuerdo en torno a la proposición de ley presentada hace unos días por el PSOE con el despliegue de todas las medidas anunciadas en enero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para facilitar el alquiler asequible.

Rodríguez ha pedido el apoyo de "toda la cámara" a esta iniciativa, porque, "no se ancla en el dogmatismo, sino en el pragmatismo, para acabar con la especulación y bajar los precios del alquiler", ha dicho.

Entre las medidas que contiene ha destacado que los alquileres turísticos tributen como actividad económica, bonificar la rehabilitación de viviendas, aplicar impuestos a los inversores extranjeros para anteponer la función social de la vivienda, apoyar la inversión si se dirige a la vivienda asequible e imponer impuestos si no va en esa dirección y destinar todos los inmuebles del Estado a políticas públicas de vivienda.

La diputada de ERC Etna Estrems ha sostenido que el mercado del alquiler esta "fuera de cualquier control", que el "modelo actual ha fracasado" y que un Gobierno progresista debe ser "valiente y dejar de proteger a los de siempre mientras la gente pierde su casa".

Tras acusar a los socialistas de ir "siempre a remolque de Esquerra", Estrems ha criticado que no haya "resultados" detrás de los "grandes anuncios y grandes promesas" de la ministra.

Entra otras medidas, la portavoz de vivienda de ERC ha reclamado que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes de tesorería para invertir en vivienda y ha recordado su grupo tiene registrada su propia iniciativa con medidas fiscales, "que van más allá de las del PSOE" y otra para impulsar la vivienda de cooperativa, "que puede ser la tercera pata para abordar el precio del mercado". EFE