Espana agencias

Morant dice que Llorca se ha quedado sin que Feijóo "le bendiga" como candidato: "Han perdido la mayoría social"

Guardar
Google icon
Imagen FGRAAHMJLZA7FDMC4MW74GMLYI

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha señalado que el 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, se ha quedado ese sin de semana sin que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, le "bendijera" como candidato a los comicios autonómicos. "Saben que han perdido la mayoría social en la Comunitat Valenciana".

Así lo ha manifestado Morant, este domingo de visita en Alicante con motivo de la festividad de Fogueres, sobre la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, celebrada ayer sábado en Sueca, con la participación de Feijóo.

PUBLICIDAD

"El señor Pérez Llorca se quedó sin que el líder del Partido Popular lo bendijera como candidato a la presidencia de la Generalitat. Saben que se juegan mucho y saben sobre todo que han perdido la mayoría social en la Comunitat Valenciana", ha afirmado.

Por otra parte, la líder de los socialistas valencianos ha reprochado a Feijóo que "haya venido a decirnos que lo que más pena le ha dado de la dana, con lo que más ha sufrido, lo que le ha quitado el sueño, no son las víctimas, no son los 230 muertos, sino esa supuesta persecución y maltrato que hemos hecho al Partido Popular y al Consell".

PUBLICIDAD

"Y lo dice precisamente ante un aforo donde no había presencia de ningún expresidente de la Comunitat Valenciana, ninguno, ni siquiera Mazón, ese Mazón al que sigue defendiendo, ese Mazón al que sigue protegiendo, ese Mazón que mantienen como militante, que mantienen en Les Corts Valencianes, que le mantienen un sueldo para que se vaya a la playa y si no miren el moreno que lleva", ha recriminado.

"Solo tiene palabras otra vez para insultar a las víctimas de la dana", ha censurado la ministra, que ha apostillado: "Pues mire, a mí lo que me ha hecho sufrir y lo que me ha quitado el sueño son Dolores que ha perdido a su marido y a sus dos hijos; es Toñi, que ha perdido a su marido y a su hija; es Rosa, que ha perdido a su padre, es Ernesto, que ha perdido a su hermana y a su sobrina, es Carmina, que ha perdido a su suegra. Eso me quita el sueño".

"Y también --ha continuado-- saber que esta gente cree que puede seguir gobernando la Comunitat valenciana. Pero ya le digo, o por corrupción o porque son un peligro para la sociedad, no ha estado acompañada de ningún expresidente de la Generalitat Valenciana y han tenido muchos".

"Así que es un proyecto agotado y desde luego la sociedad valenciana no le vamos a perdonar, porque no tiene perdón de Dios, ni a Feijóo ni al PP de la Comunitat Valenciana".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Albares viaja a Islandia este lunes para firmar cuatro acuerdos de cooperación

Infobae

Morant ve "inauditas" las cautelares a Begoña Gómez y afea a Peinado su "causa política" contra "una persona inocente"

Morant ve "inauditas" las cautelares a Begoña Gómez y afea a Peinado su "causa política" contra "una persona inocente"

Castilla-La Mancha escuchará las propuestas de financiación, pero quiere un modelo pactado

Infobae

Gamarra emplaza a Sánchez a "someterse a una cuestión de confianza" si pierde la votación de esta semana en el Congreso

Gamarra emplaza a Sánchez a "someterse a una cuestión de confianza" si pierde la votación de esta semana en el Congreso

Cortada al tráfico la carretera A-432 por el incendio en El Pedroso (Sevilla)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los colombianos en España se movilizan de forma masiva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: “La gente está muy motivada”

Los colombianos en España se movilizan de forma masiva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: “La gente está muy motivada”

La Policía afea al juez Peinado su “valoración especulativa” sobre los escoltas de Begoña Gómez y reivindica su “absoluta imparcialidad”

La reunión para diseñar la sociedad offshore de Dubái concertada por un escolta de Zapatero en la que el expresidente “no recuerda” si estuvo

La Comunidad de Madrid limita los aforos de las bodas en el monasterio (protegido) más antiguo de la región: hasta 345 asistentes

El abogado de Begoña Gómez denuncia a Peinado por notificar la apertura del juicio oral a través de la prensa

ECONOMÍA

Los alimentos que más se han encarecido en el último año: las legumbres verdes lideran las subidas con un alza del 16%

Los alimentos que más se han encarecido en el último año: las legumbres verdes lideran las subidas con un alza del 16%

Jubilarse más tarde y cobrar menos pensión: los autónomos ingresan 670 euros menos al mes que los asalariados

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

La IA reconfigurará el sector de la banca: hasta 25.000 empleos en riesgo en la próxima década y más perfiles tecnológicos

DEPORTES

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: la selección española afronta su segundo duelo con la necesidad de registrar una victoria

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: la selección española afronta su segundo duelo con la necesidad de registrar una victoria

El motivo por el que Bellingham se emociona al escuchar el himno de Inglaterra durante el Mundial

A qué hora juega España hoy contra Arabia Saudí y dónde ver el partido: la selección española afronta su segundo encuentro en el Mundial 2026

Qué partido del Mundial se retransmite hoy domingo 21 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”