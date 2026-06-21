Morant dice que Llorca se ha quedado sin que Feijóo "le bendiga" como candidato: "Han perdido la mayoría social"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha señalado que el 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, se ha quedado ese sin de semana sin que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, le "bendijera" como candidato a los comicios autonómicos. "Saben que han perdido la mayoría social en la Comunitat Valenciana".

Así lo ha manifestado Morant, este domingo de visita en Alicante con motivo de la festividad de Fogueres, sobre la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, celebrada ayer sábado en Sueca, con la participación de Feijóo.

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"El señor Pérez Llorca se quedó sin que el líder del Partido Popular lo bendijera como candidato a la presidencia de la Generalitat. Saben que se juegan mucho y saben sobre todo que han perdido la mayoría social en la Comunitat Valenciana", ha afirmado.

Por otra parte, la líder de los socialistas valencianos ha reprochado a Feijóo que "haya venido a decirnos que lo que más pena le ha dado de la dana, con lo que más ha sufrido, lo que le ha quitado el sueño, no son las víctimas, no son los 230 muertos, sino esa supuesta persecución y maltrato que hemos hecho al Partido Popular y al Consell".

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"Y lo dice precisamente ante un aforo donde no había presencia de ningún expresidente de la Comunitat Valenciana, ninguno, ni siquiera Mazón, ese Mazón al que sigue defendiendo, ese Mazón al que sigue protegiendo, ese Mazón que mantienen como militante, que mantienen en Les Corts Valencianes, que le mantienen un sueldo para que se vaya a la playa y si no miren el moreno que lleva", ha recriminado.

"Solo tiene palabras otra vez para insultar a las víctimas de la dana", ha censurado la ministra, que ha apostillado: "Pues mire, a mí lo que me ha hecho sufrir y lo que me ha quitado el sueño son Dolores que ha perdido a su marido y a sus dos hijos; es Toñi, que ha perdido a su marido y a su hija; es Rosa, que ha perdido a su padre, es Ernesto, que ha perdido a su hermana y a su sobrina, es Carmina, que ha perdido a su suegra. Eso me quita el sueño".

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"Y también --ha continuado-- saber que esta gente cree que puede seguir gobernando la Comunitat valenciana. Pero ya le digo, o por corrupción o porque son un peligro para la sociedad, no ha estado acompañada de ningún expresidente de la Generalitat Valenciana y han tenido muchos".

"Así que es un proyecto agotado y desde luego la sociedad valenciana no le vamos a perdonar, porque no tiene perdón de Dios, ni a Feijóo ni al PP de la Comunitat Valenciana".

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