Albares viaja a Islandia este lunes para firmar cuatro acuerdos de cooperación

Madrid, 21 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viaja este lunes a Islandia, donde firmará junto a su homóloga, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, cuatro acuerdos de cooperación sobre consultas políticas, formación de diplomáticos, igualdad de género y ciencia.

Además, Albares va a aprovechar este viaje para impulsar el acuerdo de cooperación en materia de educación firmado en 2023 con el objetivo de que el español tenga una mayor presencia en el país, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores este domingo en una nota de prensa.

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El ministro visitará la base aérea de la OTAN situada en Keflavík, así como el Althingi, el Parlamento de Islandia, uno de los más antiguos del mundo, donde se reunirá con el presidente y miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores. Está previsto también un saludo a la primera ministra de Islandia.

Las relaciones bilaterales entre España e Islandia "atraviesan un gran momento", según el Ministerio, que recuerda que el pasado mes de diciembre se inauguró la Embajada de Islandia en Madrid y destaca el acercamiento de este país a la Unión Europea. EFE

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