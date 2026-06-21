Blasi confirma que participará en el próximo Tour de Francia para "ayudar" a su equipo

Barcelona, 21 jun (EFE).- La catalana Paula Blasi (UAE Team ADQ), gran sensación de la temporada que este domingo ganó la tercera edición de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, confirmó que participará en la próxima edición del Tour de Francia para "ayudar" a su equipo.

"Todavía queda un mes para el Tour de Francia y yo simplemente estaré ahí para intentar ayudar al equipo. El Tour son palabras mayores, nunca he hecho nada así e intentaré ayudar a las líderes del equipo y disfrutar de ello, que será mi primera vez", comentó la ciclista d'Esplugues de Llobregat.

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Esta noticia fue publicada hace unas semanas por Catalunya Ràdio, pero no ha sido hasta este domingo que Blasi, de 23 años, lo ha confirmado oficialmente en declaraciones a Esport3 tras finalizar la tercera etapa de la ronda catalana que se llevó la neerlandesa Marianne Vos (Team Visma - Lease a Bike).

Según dicha información, la catalana entra en la alineación del UAE para el Tour de Francia, que se disputará del 1 al 9 de agosto, en sustitución de la neerlandesa Pauliena Rooijakkers, que está de baja por maternidad.

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De esta manera, Blasi pondrá la guinda a una temporada redonda en la que ha ganado una clásica de nivel como la Amstel Gold Race, una gran ronda como la Vuelta a España y dos pruebas cortas por etapas, el Tour de los Pirineos y la Volta Ciclista a Catalunya.

Sobre el último triunfo en la carrera de su tierra, Blasi aseguró que está "súper orgullosa del equipo" por la ayuda que le ha dado desde el viernes. "No se puede pedir más que ganar en casa", subrayó.

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Y, sobre su eclosión, reflexionó: "Cuando las cosas van bien, sale fácil. Ahora que están saliendo las cosas bien, lo quiero aprovechar y gozar".

En la última etapa, con final en Barcelona, Blasi controló la carrera que se decidió al esprint después de encarrilar la general con el triunfo incontestable que logró en la etapa reina, con final en la estación de esquí de La Molina.

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"Hoy estaba centrada en acabar bien la etapa e intentar esprintar con el equipo. Ha sido un poco difícil, pero hemos hecho un gran esfuerzo y estoy súper orgullosa del equipo", concluyó. EFE

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