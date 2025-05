Hallan 170 kilos de cocaína en catalizadores de vehículos enviados de Brasil a Alicante

Pisarello (Comunes) pide un decreto de embargo de armas a Israel mientras Podemos cree que Sánchez no tiene "agallas" Gerardo Pisarello demanda un embargo de armas a Israel mediante decreto en el Consejo de Ministros, mientras que Podemos critica la falta de acción del Gobierno y exige rapidez en la aprobación de la ley

Enormes estructuras efímeras de lana roja de las casas de Chiharu Shiota llegan a Bilbao Chiharu Shiota expone en Azkuna Zentroa su obra monumental "My House is your House", donde estructuras de lana roja abordan temas sobre el hogar, la migración y la memoria colectiva