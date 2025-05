El batería de la E Street Band actuará en Donostia tras el primer concierto del 'Boss'

San Sebastián, 27 may (EFE).- Max Weinberg, el batería de la E Street Band de Bruce Springsteen, ofrecerá un concierto en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián el próximo 22 de junio, al día siguiente de la primera de las dos actuaciones que el 'Boss' ofrecerá en la capital guipuzcoana, única parada en España de su gira europea.

El músico estadounidense, miembro del Rock & Roll Hall of Fame, presentará su proyecto Max Weinberg's Jukebox, que también llevará a escenarios de otras ciudades europeas como Liverpool y Milán.

Es un 'show' "hecho a medida para cada ciudad, cada noche y cada público", según informa este martes la promotora Doctor Music en un comunicado, que añade que será "una oportunidad irrepetible para disfrutar de los himnos del rock con la energía de una banda legendaria y el alma de uno de los grandes baterías de la historia".

Weinberg y su banda interpretarán canciones de los años 60, 70 y 80 elegidas por el público entre más de 300 títulos que aparecerán en una pantalla de vídeo de grupos y músicos como The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Cream, Tom Petty, The Hollies, The Monkees y Cheap Trick, además de los mayores éxitos de Bruce Springsteen.

Tras este concierto, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo jueves, día 29, el batería volverá a subir al escenario del estadio de Anoeta para la segunda cita de Springsteen en San Sebastián, que tendrá lugar el 24 de junio. EFE