Jaume Domènech recibe el cariño del Valencia CF y excompañeros como Rodrigo o Soler

Paterna (Valencia), 26 may (EFE).- El guardameta Jaume Domènech fue sorprendido con motivo de su despedida en el Valencia, tras 12 años en el club, con un emotivo vídeo en el que recibió los mensajes de excompañeros como Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Bryan Gil o Simone Zaza y terminó con el cariño de su familia y equipo.

En sus últimos días como valencianista, el portero de Almenara (Castellón) fue acompañado a la sala de vídeo donde le esperaban todos sus compañeros y cuerpo técnico. El club le puso imágenes de sus mejores momentos y mensajes de gente importante en la carrera de Doménech, que se mostró visiblemente emocionado.

José Luis Gayà y él dejaron uno de los momentos más emotivos. Ambos capitanes, entre lágrimas, se dedicaron unas bonitas palabras que hicieron emocionarse al resto. “Tengo que agradecer haberme permitido estar aquí durante tanto tiempo. Me habéis ayudado a crecer (…). Una mención especial para Gayà, desde que llegué al filial hemos estado juntos y se me va a hacer muy difícil separarme de él y de vosotros”, expresó Domènech.

“Has sido una inspiración brutal para todo el equipo. Sinceramente, creo que sin ti este equipo no hubiera sacado está situación, has sido fundamental y me gustaría que lo supiera todo el mundo. Te lo vamos a agradecer toda nuestra vida, has sido un ejemplo y referente”, dijo Gayà.

El director general Javier Solís le hizo entrega de un cuadro conmemorativo con motivo de su trayectoria en la entidad. En verano de 2013, Jaume Domènech llegó a Paterna para defender la portería del Valencia Mestalla y debutó con el primer equipo el 12 de septiembre de 2015 en El Molinón.

Domènech, que este martes ofrecerá una rueda de prensa despedida, es el undécimo portero del primer equipo con más partidos oficiales (122) en la historia del club y destaca su participación en la consecución del título de Copa del Rey de 2019 y un subcampeonato en la Copa del Rey de 2022. Además, es uno de los capitanes del equipo. EFE

plm sm/OG