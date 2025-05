El Mirandés se aferra a la última jornada para soñar con el ascenso directo a Primera

Burgos, 25 may (EFE).- El Mirandés mantiene viva la esperanza de ascender directamente a Primera División pese a no pasar del empate sin goles este domingo frente al Almería en Anduva y sumar 72 puntos en su casillero, aunque no depende de sí mismo.

El primer paso para mantener vivo ese sueño pasa por vencer al Cartagena en el estadio Cartagonova, en una jornada que se disputará de forma unificada, y que el Real Oviedo no logre ganar su encuentro en el Carlos Tartiere ante un Cádiz que ya no se juega nada, aunque viene de golear al Huesca.

Oviedo y Mirandés están igualados a puntos, pero los asturianos cuentan con mejor coeficiente particular gracias a la abultada victoria conseguida en casa.

Además, el otro factor en juego será el Elche, que cuenta con 74 puntos, debe fallar en su visita al Deportivo de la Coruña y un empate podría provocar un triple empate a 75 puntos si Oviedo y Mirandés vencen, situación en la que el conjunto ilicitano saldría beneficiado por su mejor balance en los duelos directos entre los tres aspirantes y el conjunto jabato el perjudicado al quedar como cuarto clasificado.

En caso de derrota del Oviedo, un empate del Elche si le valdría a los de Lisci puesto que en este caso el golaverage es favorable al haber ganado por 3-0 y caer 1-0 en su visita al Martínez Valero.

En cualquier escenario, el Mirandés tiene asegurada al menos la cuarta posición final en la tabla ya que el empate del Racing de Santander en el campo del Eldense, con un gol en el minuto 104, dejó a los cántabros con 68 puntos, ya sin opciones de alcanzar a los jabatos.

Esta posición garantizaría al equipo de Anduva disputar el partido de vuelta de unas hipotéticas semifinales del playoff en casa, con la ventaja añadida de que, en caso de empate tras la prórroga, accederían a la siguiente ronda sin necesidad de penaltis.EFE

