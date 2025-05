Bilbao acogerá en 2026 los premios que reconocen la excelencia de los museos en Europa

Bilbao, 25 may (EFE).- Bilbao acogerá en junio de 2026 la ceremonia de entrega de los premios European Museum of the Year Awards (EMYA), considerado el evento más prestigioso en el ámbito de los museos europeos, en el que se reconoce la excelencia e innovación de estas entidades.

Según ha informado la Diputación Foral de Bizkaia, del 10 al 14 de junio del próximo año Bilbao "será el centro de la escena museológica europea" ya que el Palacio Euskalduna de la ciudad acogerá la entrega de los EMYA, así como un congreso organizado por el European Museum Forum.

Será un congreso de tres días para profesionales del sector museístico y agentes culturales, a cuyo término se celebrará la gala de entrega de premios. Durante esos días también se organizarán diversas acciones culturales complementarias en la ciudad.

La designación de Bilbao para acoger el evento se ha conocido en la ciudad polaca de Biaоystok, donde se ha celebrado la edición del evento de este 2025.

En ella ha tomado parte Iurdana Acasuso, directora de Euskararen Etxea (la casa del euskera), entidad que este año ha sido finalista a los EMYA.

Estos premios, creados por el Consejo de Europa en 1977 para reconocer la excelencia y la innovación de los museos, están dirigidos a aquellos que se han abierto o renovado en los dos últimos años con el objetivo de premiar proyectos que destaquen la experiencia del público, las estrategias educativas y la responsabilidad social innovadora.

En una nota, la diputada foral vizcaína de Euskera, Cultura y Deportes, Leixuri Arrizabalaga, ha valorado que Bilbao vaya a acoger "un importante evento cultural internacional" ya que supone "una gran oportunidad" para dar a conocer los museos vizcaínos, así como fortalecer las relaciones internacionales y el intercambio de conocimiento, según ha señalado. EFE