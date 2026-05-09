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Shelton cae en la segunda ronda ante Basilashvili

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Roma, 9 may (EFE).- El estadounidense Ben Shelton, quinto favorito, fue eliminado este sábado en tercera ronda del Masters 1.000 de Roma tras perder ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, quien avanzó a su primera tercera ronda de un Masters 1.000 cuatro años después de la última.

El partido se resolvió en tres sets (6-4, 6(5)-7, 6-3) y duró dos horas y diecisiete minutos, con Basilashvili poniéndose por encima, luego siendo remontado y finalmente sellando el triunfo en un tercer set en el que tiró de fuerza para llevarse la victoria.

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El georgiano, que ganó en la primera ronda al español Daniel Mérida, logró así su primera victoria ATP de la temporada y la segunda tercera ronda sobre tierra batida después de alcanzarlo en Roma en 2019.

Mientras tanto, Shelton, número 6 del mundo y de 23 años, que buscaba su segunda victoria en un Masters 1000 esta temporada, quedó eliminado del torneo y no logró superar su mejor resultado en Roma, la tercera ronda alcanzada en 2024.

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Basilashvili se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima, que eliminó al español Roberto Bautista, en la tercera ronda. EFE

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