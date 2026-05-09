El Burgos, expresa su 'indignación' por el arbitraje ante el Almería

Burgos, 9 may (EFE).- El Burgos Club de Fútbol ha emitido un comunicado en el que expresa su “profunda preocupación e indignación” por la actuación arbitral en el encuentro disputado en El Plantío este sábado ante la UD Almería (0-0), correspondiente a la antepenúltima jornada de LaLiga Hypermotion.

La entidad blanquinegra considera “absolutamente determinante” una acción ocurrida en el tramo final del partido, que ha terminado a empate a cero, cuando tras un saque de esquina el balón impactó en la mano del defensa visitante Bonini dentro del área.

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Según el club castellano, el jugador del Almería tenía el brazo separado del cuerpo y ocupando “un espacio evidente”, además de encontrarse un futbolista burgalesista en disposición de intervenir en la jugada.

La acción fue revisada por el videoarbitraje (VAR), que requirió al colegiado Salvador Lax para que acudiera al monitor y tras varios minutos de revisión y después de analizar la jugada desde distintos ángulos, el árbitro decidió mantener su decisión inicial y no señalar penalti.

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En su comunicado, el Burgos CF asegura que respeta la dificultad de la labor arbitral y admite que el error forma parte del fútbol, aunque considera que lo sucedido “no puede ser asumido como una simple interpretación aislada” al producirse en un momento decisivo del campeonato, con el equipo inmerso en la lucha por acceder a los puestos de promoción de ascenso y con solo tres jornadas por disputarse.

“No pedimos ningún trato de favor. Pedimos igualdad. Pedimos el mismo criterio”, subraya el club, que reclama que las decisiones que condicionan partidos y temporadas se adopten con “la máxima claridad, coherencia y responsabilidad”.

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Por ello, la entidad presidida por Marcelo Figoli ha solicitado formalmente a los organismos competentes que hagan público el audio completo de la conversación entre el VAR y el árbitro principal correspondiente a la jugada, con el fin de conocer los argumentos que llevaron a mantener la decisión de no señalar la pena máxima.

Asimismo, el Burgos CF ha pedido una “reflexión seria” sobre la aplicación de los criterios arbitrales y del uso del VAR en esta fase decisiva de la competición.

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El club también ha agradecido el respaldo de su afición, al señalar que El Plantío “ha vuelto a demostrar que es uno de los grandes escenarios del fútbol español”. EFE

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