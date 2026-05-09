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Matarazzo opta por Óskarsson y Pellegrini hace cuatro cambios

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San Sebastián, 9 may (EFE).- Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, opta por Óskarsson junto a Oyarzabal, mientras que Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, hace cuatro cambios respecto al once que goleó al Real Oviedo para el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports que se disputará este sábado en Anoeta.

El técnico 'txuri urdin' vuelve a optar por cuatro atacantes en detrimento de Turrientes, un pivote. Aritz Elustondo será el encargado de cubrir la vacante del sancionado Aramburu, y Oyarzabal volverá a hacer de mediapunta por detrás de Óskarsson.

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Por parte verdiblanca, Pellegrini rota a los dos laterales y a los acompañantes de Fornals en el centro del campo. Los tres de arriba repiten, al igual que la pareja de centrales.

Onces confirmados:

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Real Sociedad: Remiro; Elustondo; Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea, Kubo; Oyarzabal y Óskarsson.

Betis: Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Valentín Gómez; Roca, Altimira, Fornals; Abde, Antony y Cucho. EFE

asr/arh

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