Fernando Simón apela a prepararse ante desastres como la dana, que van a ser más grandes

Madrid, 22 may (EFE).- El responsable de las alertas sanitarias, Fernando Simón, ha considerado este jueves que el Tratado de Pandemias de la OMS "no va a ser la panacea" ni va a "solucionar la vida de nadie", pero es imprescindible para que los estados se preparen mejor para emergencias de salud como la de la dana, que cada vez serán más frecuentes.

Simón ha hecho estas consideraciones en la XI Jornada sobre Vigilancia en Salud Pública de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) en la que un nutrido grupo de expertos en salud pública están analizando las lecciones aprendidas que dejó la dana con el objetivo de mejorar la preparación ante emergencias y potenciar la coordinación institucional ante futuras crisis.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha advertido de que "la vigilancia en la salud pública en catástrofes va a ser cada vez más necesaria, desgraciadamente", porque estos episodios van a ser cada vez más frecuentes y grandes.

No sólo por los efectos del cambio climático, también porque la población ha cambiado, con personas más vulnerables y distribuidas "de otra manera", lo cual "no ayuda nada a prevenir muchos de estos problemas".

A ello se suma que las relaciones con el medio ambiente también "ha cambiado mucho". "Tenemos que prepararnos para esto y empezar ya a ser conscientes de ello es importante, aunque es verdad que hubiera sido bueno ser conscientes antes de la dana", ha puntualizado.

Desastres como el que azotó Valencia "ya no son problema de Protección Civil, ahora son problema de todos", de la UME, del Ministerio de Sanidad, del de Medio Ambiente" y están evidenciando el impacto que deja en otros asuntos en los que antes apenas se reparaba, como la salud mental.

Por todo ello, Simón ha apelado a la necesidad de contar con sistemas de rutina "funcionantes y eficaces" para responder a las emergencias, sean pandemias o catástrofes como la dana.

En este sentido, se ha referido al Tratado Internacional de Pandemias de la OMS aprobado el pasado lunes, que supone sólo "un pedacito" de lo que todos los expertos mundiales en salud pública han estado haciendo en los últimos años.

Un tratado que "no va a solucionar la vida de nadie, no va a ser la panacea para nada", pero que sí es "la estructura que va a determinar cómo van a trabajar muchísimas industrias" y "casi todos los Estados de aquí en adelante para prepararse para solucionar problemas de salud y las emergencias en particular", ha concluido.

Posteriormente, la número dos del CCAES, María José Sierra, ha recordado que el Ministerio está culminando un real decreto que apruebe un Plan Estatal de preparación y respuesta que también servirá para todo este tipo de situaciones.

El mayor reto durante la dana fue el de los riesgos ambientales, que fue "una locura", y la vigilancia de la salud mental; con todo, la epidemióloga ha mostrado su convencimiento de que, en salud pública, las cosas se hicieron "bien", empezando por la coordinación permanente entre los equipos multidisciplinares de la Comunidad Valenciana y el Ministerio.

Pese a la ingente labor de los expertos de salud pública durante la pandemia, la realidad es que los recursos humanos dedicados a la vigilancia "está peor en todas las comunidades". "Es algo que debemos hacernos mirar", ha censurado Sierra antes de avisar de que, sin sistemas fuertes de vigilancia no se podrá tomar "decisiones adecuadas de cómo manejar los riesgos". EFE