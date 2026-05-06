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Los obispos esperan que el discurso del papa en las Cortes ayude a regenerar la democracia

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Madrid, 6 may (EFE).- La Conferencia Episcopal Española (CEE) confía en que el discurso que va a pronunciar el papa en el Congreso de los Diputados en una sesión conjunta de las Cortes Generales dentro de su visita a España ayude a una "necesaria regeneración de nuestra vida democrática".

En la rueda de prensa en la que se han dado a conocer los detalles de la agenda oficial de la visita de León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio, el presidente de los obispos españoles, Luis Argüello, ha subrayado la importancia de las palabras de "una autoridad moral y espiritual en el mundo entero" como el papa.

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Preguntado por una posible utilización política de esa visita del pontífice a las Cortes -será el primer papa que hable en el Congreso de los Diputados-, el presidente de la CEE ha dicho que "eso puede ocurrir siempre", si bien ha querido resaltar que ese encuentro tendrá lugar tras la invitación de las mesas de ambas Cámaras y sus presidentes "en una decisión tomada por unanimidad".

"Es verdad que en la mesa no están representados todos los grupos políticos, pero nosotros lo que queremos subrayar ahora es la importancia que este encuentro que tiene para nosotros", ha remarcado Argüello, que ha añadido: "Las posibles reacciones e interpretaciones no está en nuestra mano". EFE

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