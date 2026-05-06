PP pide que Defensa y SEPI den explicaciones sobre la venta del 14% de Escribano en Indra

Madrid, 6 may (EFE).- El PP ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la presidenta de SEPI, Belén Gualda, y del director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, para que den explicaciones sobre la venta del 14,3 % de Indra por parte de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

"El resultado final son 900 millones de plusvalía de unos inversores que, dado lo que ha ocurrido posteriormente, cabe la sospecha de que conocían cuáles eran los planes del Gobierno y conocían que Indra iba a recibir un gran número de contratos de defensa antes de invertir en la compañía", afirma el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal

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En declaraciones remitidas a los medios, el responsable económico del PP defiende que "el Gobierno tiene que explicar qué información tenían estos inversores antes de entrar en la compañía" y recuerda que "Ángel Escribano fue nombrado presidente de Indra por parte del Gobierno".

"Es el Gobierno el que invita a estos inversores a participar en la empresa", explica, para añadir que "también se planteó por parte de Indra, con la anuencia del Gobierno, una posible fusión con la empresa de la familia Escribano".

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"El resultado final es que la operación ha sido fallida. El resultado final es que se ha perdido el norte en la industria de defensa en España", añade. EFE