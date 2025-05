Compromís exige un plan "urgente" a alcaldesa Valencia para realojar a las personas afectadas por la dana

La portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha presentado una moción en la Comisión de Urbanismo para exigir al equipo de gobierno de PP y Vox una respuesta "clara, urgente y estructural" ante la situación de "precariedad residencial" que siguen viviendo muchas de las familias afectadas por la dana del pasado octubre.

Según ha informado Comprommís en un comunicado, la propuesta pone de manifiesto la "falta de planificación" por parte de Catalá y reclama "medidas inmediatas para garantizar una alternativa habitacional estable y digna".

Meses después del temporal que afectó gravemente a diversas pedanías de la ciudad, "cientos de personas siguen alojadas en recursos provisionales de la Generalitat y del Ayuntamiento, sin una salida clara. Algunas han sido realojadas temporalmente en el edificio público del barrio de La Torre, donde se ha anunciado una prórroga de seis meses, mientras que otras viven en viviendas municipales sin información sobre su futuro", ha expuesto la coalición en un comunicado.

Desde Compromís alertan de que muchas de estas personas "se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica y podrían quedarse literalmente en la calle si no se actúa con responsabilidad y rapidez".

Papi Robles ha denunciado que el Ayuntamiento "no ha establecido ningún plan de realojamiento ni ha comunicado plazos ni ha definido criterios para garantizar la continuidad habitacional". "Es inaceptable que, ante una emergencia como esta, el gobierno municipal permanezca inactivo. Las familias afectadas necesitan respuestas, no más incertidumbre. Estamos hablando de derechos fundamentales, no de favores puntuales", ha afirmado la portavoz valencianista.

La moción reclama que el gobierno de Catalá y Vox presente en un plazo máximo de un mes un "plan detallado" de alternativas habitacionales, "pensado especialmente para las personas que no pueden acceder a un alquiler por sus propios medios".

Este plan debe incluir fórmulas de continuidad como alquiler social, acceso preferente a vivienda protegida o convenios con entidades sociales. Además, Compromís exige una "coordinación estrecha" con la Conselleria de Vivienda para "optimizar los recursos existentes y evitar la descoordinación institucional".

Robles ha reiterado así la importancia que tiene para Compromís el derecho a la vivienda "como derecho fundamental y una política municipal centrada en las personas". "Hace falta valentía política y una mirada humana para evitar que esta crisis residencial se convierta en una crisis humanitaria", ha concluido.

JORNADAS EN BRUSELAS

Paralelamente, Papi Robles y el exalcalde Joan Ribó participan hasta este miércoles en las jornadas europeas sobre el derecho a la vivienda que se celebran en el Parlamento Europeo de Bruselas. Estas jornadas, que reúnen a cargos municipales, movimientos sociales y representantes institucionales de diversas ciudades como València, Madrid, Barcelona o Málaga, tienen como objetivo compartir buenas prácticas en la lucha contra la especulación inmobiliaria y reforzar el papel de las ciudades en la defensa del derecho a una vivienda digna.

El encuentro arranca esta tarde con dos paneles de trabajo: un primer espacio sobre el impacto de los fondos de inversión y la compra especulativa, con la participación de colectivos de distintos territorios, incluida València; y un segundo espacio destinado a exponer políticas municipales que han sido referentes en la contención de los precios del alquiler o en la promoción de vivienda pública, donde intervendrán representantes de gobiernos locales y exalcaldes, entre ellos Joan Ribó.

La delegación visitará el miércoles las instituciones europeas y mantendrá reuniones con miembros de la Comisión Europea para trasladar la necesidad de que Europa "actúe de forma decidida contra la especulación inmobiliaria y respalde las políticas públicas locales que apuestan por la vivienda asequible y la protección de los derechos sociales".

"Durante el gobierno de Compromís se sentaron las bases de un nuevo modelo de vivienda en València que Catalá no está queriendo continuar. Creamos la Oficina por el Derecho a la Vivienda, paralizamos cientos de desahucios, impulsamos el parque público de vivienda con más de 1.000 casas mediante tanteo y retracto, e insistimos en la moratoria de pisos turísticos", ha citado Ribó antes de iniciar el viaje.