La selección española femenina se presenta con compromiso e ilusión rumbo al Eurobasket

Madrid, 19 may (EFE).- La selección española femenina de baloncesto que disputará el Eurobasket 2025 se presentó en Madrid en un acto en el que además de las jugadoras y el cuerpo técnico estuvieron presentes Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), y José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

En su discurso, Aguilar quiso destacar la palabra "compromiso" como la que mejor definía el evento: "Veo a nuestra capitana, Alba Torrens, un verano más estando con nosotros. Probablemente tenga más ilusión que la primera vez en la que se vistió la camiseta; tiene ese punto de madurez en el que tiene la responsabilidad de que el equipo sea fiel a los valores y las tradiciones que han hecho que seamos quienes somos a o largo de estos años. Y tendrá ese servicio al equipo que en algún momento serán puntos y en otro sabiduría competitiva. Siempre será liderazgo y ejemplo".

También tuvo palabras para Maite Cazorla y Raquel Carrera: "Han sido las mejores alumnas que nos han demostrado cómo se recibe ese compromiso y se va traspasando a las generaciones más jóvenes. Vienen con problemas físicos, pero estoy convencido de que pondrán todo el ímpetu para que sea vea su talento en la cancha. Estoy convencida de que se superarán esos problemas pero si no, que estén en el equipo y quieran ser parte del mismo es un mensaje muy importante del sacrificio que ponen por vestir esta camiseta y una lección para todos nosotros".

"Es muy especial el compromiso de muchas jugadoras que siempre están. Poco a poco han ido poniendo un pasito más a su papel internacional y al grupo, y esa suma muchas veces multiplica. Y también a las jugadoras más jóvenes, que están haciéndolo muy bien en liga. Sois nuestro equipo, esa camiseta lleva mucha responsabilidad, pero también quiero decir que junto a vosotras hay mucha gente que va a estar apoyándoos cada segundo", expresó asimismo.

En cuanto al seleccionador, Miguel Méndez, apuntó: "Llegó en un momento complicado, antes de un verano sin actividad, se puso a trabajar y un año después teníamos estábamos subidas al segundo escalón del podio en Eslovenia. Es una tranquilidad que estés al mando. No solo creo que vas a acompañar a las jugadoras a nivel deportivo, sino que a nivel personal vas a sacar la mejor versión de ellas. Estamos muy tranquilos de que estés al frente del equipo".

Por su parte Rodríguez Uribes comentó: "Esta convocatoria representa mucho más que una lista de nombres; es la expresión de un proyecto de país, de igualdad, de valores. Saber ganar, saber perder, estar juntas en lo bueno y en lo malo, la idea del respeto al adversario y a las reglas... todo eso el baloncesto español lo representa muy bien. Cuando recordamos los logros de baloncesto masculino y femenino, hay gestas logradas con 'fair play' y de eso nos sentimos orgullosos".

"Gracias a este equipo, tenemos muchas esperanzas y mucha ilusión en vosotras. Sé que vais a poner todo de vosotras. Alba Torrens es un referente para nosotros; juntas sé que vais a poder. El CSD va a estar detrás siempre, también en el camino de la profesionalización del baloncesto en el que estamos trabajando. Seguro que vais a dejar el pabellón bien alto", agregó.

Previamente habían tomado la palabra algunas de las integrantes del equipo. Es el caso de la capitana Alba Torrens: "Ahora mismo lo que siento es ilusión y muchas ganas de estar aquí. No pienso en lo pasado, es una ilusión renovada poder estar aquí con este equipo. Siento gratitud porque nunca he dado por hecho poder vestir esta camiseta y siempre ha sido un objetivo trabajar por ello. Quiero traducirlo en trabajo y en ganas de ayudar en este cambio generacional para construir un equipo y cada día ser un poquito mejores, encontrando nuestro estilo y nuestra mejor versión".

"Lo afronto con la responsabilidad que esto conlleva y con la mentalidad de sumar y de ayudar al equipo. Creo que la clave de la selección que nos ha llevado al éxito todos estos años es el equipo y la unión; es diferencial a cualquier aspecto. Tengo muchas ganas, el deseo de hacerlo bien, de sumar y de que entre todas y todos consigamos el principal objetivo ahora mismo, que es crecer y encontrar la mejor versión", subrayó.

Maite Cazorla afirmó que afronta la cita "con ilusión" y se centró en la importancia de que todos trabajen "de la mano" para sumar eso a la garra y al gen competitivo el equipo al tiempo que opinó que el grupo del Eurobasket "no es nada fácil" y que "lasuma de las jugadoras y del cuerpo técnico" es lo queles va a hacer más fuertes.

"Muy feliz" y "agradecida" de formar parte del equipo se mostró Mariona Ortiz, quien animó a "disfrutar de camino y entender que habrá caídas y tropiezos y que lo importante es no pararse". Junto a ellas también intervinieron dos de las jugadoras más jóvenes del equipo, Awa Fam e Yllana Martín. La primera informó que es "un sueño" el poder vestir la camiseta de la Selección y que esperan poder aportar "ganas y energía", un idea en la que también profundizó la que será su compañera.

El técnico, Miguel Méndez, manifestó que "la palabra ilusión está por encima de todas las cosas" y que todas deben tener claro que representan a todo el baloncesto español y la responsabilidad que significa llevar la camiseta de España en el camino que van a emprender y aseguró que el encanta escuchar en boca de las jugadoras la palabra "equipo": "Las cuentas pasan por crear el mejor equipo posible, que haga el mejor baloncesto que podamos desarrollar hoy sin mirar al pasado. Preparándolo lo mejor posible para dar nuestra mejor versión cada día. A partir de ahí, el objetivo es competir al máximo nivel, acercarnos a nuestro máximo".

El acto, celebrado en el espacio 'All in One' de CaixaBank, lo abrió María Luisa Martínez Gistau, directora de comunicación y relaciones institucionales de la compañía: "a renovación que habéis implementado es parte del legado; formáis parte de ese testigo que pasa de uno a otro para dejar poso de éxitos, solidaridad y energía. Si eso no lo mantenéis, será difícil que dentro de unos años las jugadoras tengan esa parte de lo que hace un equipo". EFE