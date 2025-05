El director del Parador de Teruel asegura que Ábalos cenó solo y no hubo ninguna fiesta

(Actualiza NA1055 tras acabar la comparecencia)

Madrid, 19 may (EFE).- El director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez, ha declarado este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que el 15 de septiembre de 2020 el entonces ministro José Luis Ábalos cenó solo en su 'suite', en la que no hubo ninguna fiesta.

Durante hora y media, interrogado por Ana Beltrán (PP) y Ángel Pelayo Gordillo (Vox), ha reiterado que si hubiera habido alguna juerga aquella noche él se habría enterado, porque tendría que haber algún parte de cualquier mínima anomalía, queja o circunstancia no habitual, y no existen.

Gutiérrez ha considerado "falsos", e "inducidos" por la prensa, los testimonios anónimos publicados en algunos medios que apuntaban a una presunta fiesta, incluso con prostitutas, celebrada durante la desescalada de la pandemia, cuando había restricciones para las reuniones sociales, y que habría acabado con daños en la 'suite'.

"¡Porque deja huellas, caramba!", ha respondido al negar por enésima vez que hubiera habido una fiesta, cuando Beltrán ha incidido en cómo está tan seguro de que no hubo una "orgía" en la 'suite' de Ábalos.

El director del Parador ha relatado que aquel día saludó brevemente al entonces ministro de Transportes, quien cenó solo en su habitación.

Fue su asesor Koldo García quien le dijo que Ábalos no iría al comedor porque estaba cansado, después de un acto de inauguración ferroviaria.

No cenó, por tanto, con el presidente de Aragón, Javier Lambán, y la delegada del Gobierno en esta comunidad, Pilar Alegría, ahora ministra portavoz, quienes habían llegado antes y cenaron en el comedor de verano al aire libre.

"Les dejó compuestos y se subió a su habitación a lo suyo", ha conjeturado Beltrán, quien constantemente ha dado verosimilitud a los testimonios que apuntan a una fiesta.

Gutiérrez le ha asegurado que en la 'suite' de Ábalos solo se sirvió una cena, únicamente una, y que desconoce si se pidieron bebidas aparte durante el horario del servicio de habitaciones.

Además, ha aseverado que no hubo "ningún tipo de desperfecto, ni queja, ni nada de nada" y que ningún cliente ni trabajador dejó constancia de que se hubieran producido ruidos.

Fueron abonadas con normalidad las facturas, sin que hubiera, ha afirmado, ninguna por reparación de destrozos, aunque lo haya publicado algún medio.

Ha concretado que el grupo de Ábalos era de ocho personas, alojadas en ocho habitaciones, y ha añadido que ignora cuáles eran las otras siete, solo que la de Ábalos era la única 'suite', la 101, ni en qué planta estaban, de un establecimiento con sesenta habitaciones, treinta en cada piso.

"Permítame que dude de que no se haya informado de en qué habitación se alojó cada uno", le ha replicado Beltrán, tras apuntar que Alegría, como delegada del Gobierno, sería responsable de que no hubiera reuniones que sobrepasaran lo permitido en tiempo de pandemia, y podría estar cerca de la presunta fiesta; al igual que duda que no sepa si se sirvieron bebidas en la 101.

Gutiérrez le ha dicho que solo existe constancia de que Ábalos cenó sin compañía en su 'suite', en la que estaba él solo registrado, y que la presencia de más personas "entra dentro de la especulación".

Sobre si fueron prostitutas, ha subrayado: "Eso no ocurrió porque me lo habrían comunicado; si hubiese habido una anomalía de ese tipo habría quedado registrada".

"Lo voy a seguir repitiendo hasta la saciedad: no hubo fiesta, no hubo daños (...) no hubo ninguna queja", ha indicado Gutiérrez, a lo que la senadora del PP ha respondido que "claro, todo ocultado", en un diálogo que ha resumido la comparecencia. EFE

