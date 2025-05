Rubio, triste tras una primera mitad "desastrosa" que se corrigió tras el descanso

Valladolid, 18 may (EFE).- El técnico del Real Valladolid, Álvaro Rubio, se mostró "triste" tras perder ante el Alavés porque, reconoció, la primera parte de su equipo fue "desastrosa" y eso obligó a realizar varios cambios tras el descanso.

Cambios que no vinieron derivados de un problema de estructura, sino porque el equipo no salió con intensidad y no supo estar atento a las segundas jugadas, lo que trató de enmendar dando entrada a Iván Sánchez, Grillitsch y Alani.

"Sabíamos de la dureza de un equipo que tiene muy clara la idea de juego, de las segundas jugadas, y el no estar en ello nos ha condicionado. Había que mover el árbol tras la reanudación, y los cambios dieron otro aire al encuentro", analizó.

En ese sentido, reconoció que el esquema se había preparado, porque el Alavés tenía gente muy poderosa arriba, sobre todo Kike García, pero no salió lo trabajado y tuvo que recurrir a otros jugadores para tener más el balón, sacarlo por fuera y tratar de llegar al área contraria.

"Hay que levantar la cabeza y no mirar hacia otro lado, sino que cada uno debe reflexionar sobre lo que ha hecho mal y, el que no lo vea es que está ciego", destacó.

"La reacción de la gente es lo que nos hemos ganado, no hay excusas para lo sucedido esta temporada. Es responsabilidad de todos y hay que mirar hacia arriba porque enseguida viene la próxima campaña", añadió.

Y admitió que es el "máximo responsable" en la faceta deportiva, y lo acepta, y que su tristeza se ha agravado con esa primera parte "horrorosa" y por haber ofrecido una imagen que no es la que querían dar a la afición en el último partido en Zorrilla del curso.

Sobre la despedida de un canterano que llegó al Real Valladolid hace 17 años, Anuar Tuhami, dijo que le ha dolido que no haya podido terminar su etapa blanquivioleta con una victoria.

"Es un jugador que se ha ganado el respeto y el cariño de todos. La motivación que teníamos para este choque era por él, para que acabara bien la temporada aquí y se fuera con una buena sensación, y me da rabia que no haya podido ser", concluyó. EFE

