Tener las piscinas municipales para verano, reto de los municipios afectados por la dana

València, 17 may (EFE).- Muchos de los municipios de la provincia de Valencia que vieron afectadas sus piscinas por la dana del 29 de octubre de 2024 trabajan a contrarreloj para tenerlas listas para este verano, aunque Aldaia y Paiporta ya han confirmado que no les dará tiempo y no podrán abrirlas, lo que afectará a cerca de 80.000 usuarios.

Así lo cuentan a EFE los alcaldes y alcaldesas de algunas de estas localidades, mientras que otros confirman que sus piscinas no se vieron dañadas o apenas tuvieron afección por las inundaciones y podrán abrir sin problemas a partir de junio.

Una de las infraestructuras que resultó más dañada por las inundaciones es la piscina municipal de Aldaia, un espacio que entre junio y septiembre del año pasado recibió a más de 50.000 usuarios.

Su alcalde, Guillermo Luján, cuenta cómo todavía resulta "desolador" ver lo afectado que está "un espacio lúdico" como la piscina de la localidad e incide en que, aunque tienen el dinero disponible, "el daño en las instalaciones es tan grande que hay que empezar desde cero" y los numerosos trámites burocráticos van a impedir que esté disponible para este verano.

"Sería importante poder disfrutar de la piscina lúdica porque también es importante recuperar la normalidad", destaca.

A día de hoy, seis meses y medio después de las inundaciones, todavía es visible el barro en algunas zonas y una gran grieta en el fondo, así como un muro en proceso de reconstrucción

La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, explica que tanto la piscina cubierta como la de verano se vieron gravemente afectadas por las inundaciones y, aunque trabajan en los proyectos de recuperación de los espacios deportivos, "lamentablemente las piscinas no estarán listas para este verano, pero se están buscando soluciones alternativas".

Este municipio de l'Horta Sud, con cerca de 28.000 habitantes, no puede concretar el número de usuarios del año pasado, pero destaca que las piscinas "son muy concurridas porque todos los clubes deportivos y la escuela de verano usan la piscina lúdica y deportiva".

Municipios como Beniparrell, Algemesí , Cheste, Alfafar, Sedaví, Catarroja o Chiva inciden en los destrozos que la dana causó en sus piscinas municipales, tanto en la zona exterior como en las depuradoras subterráneas; y apuntan que "todo está en marcha" y las tareas de reconstrucción van a ritmo para poder abrir entre principio de junio y principio de julio".

Por el contrario, municipios afectados por la dana como Torrent, Alaquàs, Albal o Riba-roja han confirmado que sus piscinas municipales no sufrieron las consecuencias de las inundaciones o la afección fue muy leve, y mantienen su programación para abrir las instalaciones este verano. EFE

