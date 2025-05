Comuns reúne 8.100 firmas para que RTVE no emita la actuación de Israel en Eurovisión

Barcelona, 16 may (EFE).- Comuns ha reunido 8.100 firmas para reclamar a RTVE que no emita la actuación del concursante de Israel en Eurovisión, ya que, según defiende este partido, esta corporación "tiene una responsabilidad" y "no puede dar cobertura a un Estado que está cometiendo crímenes de guerra".

En un comunicado difundido este viernes, Comuns avisa de que "el Gobierno de Israel trata de usar espacios como Eurovisión para lavar su imagen ante el mundo", lo que es "una operación de 'pinkwashing' absolutamente inaceptable que los medios públicos no pueden contribuir a normalizar".

Esta formación subraya en su nota de prensa que "en el Estado español, el clamor social de rechazo a las atrocidades del Gobierno de (Benjamín) Netanyahu contra el pueblo palestino es inequívoco".

Comuns aspira a sumar con esta campaña un total de 12.800 firmas. EFE