Zakaria Eddahchouri: "Los goles no son lo más importante"

A Coruña, 15 may (EFE)- El delantero Zakaria Eddahchouri, que suma cuatro goles con el Deportivo desde que firmó por el conjunto blanquiazul en el pasado mercado invernal, restó importancia a sus números personales porque para él los goles no son “lo más importante”.

“Desde el momento que llegué al club mi objetivo fue ayudar al equipo. Hago lo máximo posible en la presión, defendiendo y atacando con el balón como equipo. Para mí, los goles no son lo más importantes, pero estoy satisfecho con los que llevo”, declaró en rueda de prensa.

Zakaria es optimista con el tramo final de temporada pese a que su equipo ya no se juega nada tras certificar su permanencia y quedarse sin opciones de alcanzar el playoff de ascenso.

“Cuando me miro a mí mismo y pienso en la afición, siempre hay algo por lo que luchar. Cada semana es una oportunidad para luchar por darle una alegría a nuestra gente”, indicó el exjugador del Telstar Velsen, quien ha marcado sus cuatro goles como deportivista en Riazor.

“No sé si es coincidencia, pero en Riazor me siento más arropado y con más energía”, declaró el atacante, que sueña con lograr el ascenso a Primera División con el Dépor.

“Si eso -el ascenso- no me motivara, no estaría aquí, pero también tenemos que mirar dónde estaba el Deportivo hace unos años. Personalmente, estoy motivado para la próxima temporada, y como siempre, para intentar dar mi mejor versión”, concluyó. EFE

