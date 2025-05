Espinosa invita a Vox a ser "más tolerante" y dejar los "duelos fratricidas" con el PP para cooperar y echar a Sánchez

El exportavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros ha sugerido al que fuera su partido ser "más tolerante" y abandonar los "duelos fratricidas" con el PP para colaborar en la tarea de ofrecer una alternativa "ilusionante" para los españoles que consiga desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de su libro, 'España tiene solución', Espinosa de los Monteros reflexiona sobre las tirantes relaciones entre el PP y Vox. "El PP acusa a Vox de hacer oposición al PP y Vox acusa al PP de no hacer oposición al PSOE, en lugar de pensar en el bienestar de la nación, acabar con este Gobierno y proponer cosas ilusionantes y optimistas", lamenta.

La peor parte de la tensión entre PP y Vox se la llevan los votantes, a juicio del exdirigente de Vox, porque no saben dónde canalizar sus demandas. "¿Cuál es el proyecto ilusionante al que me queréis llevar? ¿Cuál es la plataforma a la que tengo que estar yo deseando aspirar? ¿Cuál es el proyecto aspiracional e ilusionante que me estáis proponiendo?", ilustra Espinosa de los Monteros. Por ello, insiste en reclamar una alternativa "ilusionante, optimista y creadora de una esperanza basada en algo tangible y real" que únicamente puede nacer de la colaboración y la cooperación entre ambas fuerzas.

"HOSTILIDADES" DE VOX CONTRA ESPINOSA POR SU CERCANÍA AL PP

En este contexto, el también promotor inmobiliario hace referencia a los ataques que sufre de sectores vinculados a Vox por su cercanía a figuras 'populares' relevantes. El último capítulo ha sido una fotografía de Espinosa de los Monteros junto al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, o Cayetana Álvarez de Toledo en la manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez del pasado sábado en Colón.

El documento ha espoleado las "hostilidades" de Vox contra Espinosa de los Monteros y las especulaciones sobre su eventual vuelta a la política de mano de los de Alberto Núñez Feijóo. El exdirigente de Vox reconoce los ataques, que le dan "un poco de pena", e insiste en reclamar a Vox "tolerancia". No obstante, el exdirigente de Vox insiste en rebajar la importancia de estas "hostilidades" porque se niega a entrar en "una espiral que no es productiva".

"No tengo ningún reparo en decir que me llevo bien con (Carlos) García Adanero o Cayetana (Álvarez de Toledo), tenemos que ser todos un poco más tolerantes, en vez de estar en duelos fratricidas pensar en el interés de España y deshacernos de este Ejecutivo", recalca.

La marcha de Espinosa de los Monteros de Vox abrió una grieta por la que se han ido colando otras figuras relevantes de la formación que se han marchado entre críticas a la dirección nacional del partido y alabanzas al también promotor inmobiliario, como el exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, o el general Agustín Rosety.

Todos los salientes coinciden en que Vox se ha convertido en un club de intereses personales en el que el talento no tiene cabida y se premia a los "mediocres" que, en cambio, no disienten de Bambú. El exportavoz en el Congreso afirma que tiene "una opinión formada e informada" sobre el funcionamiento del partido, pero insiste en pensar en la cooperación en vez de "en cosas feas" que, a su juicio, "no añaden valor".

En la entrevista concedida a Europa Press en la Fundación Rafael del Pino, Espinosa de los Monteros quiere dejar claro que busca ser útil en el objetivo de promover la cooperación entre las fuerzas de la derecha y otros sectores de la sociedad para darle un giro a España. Cooperar, no obstante, no significa fusionarse, matiza el promotor inmobiliario. "No es del todo cierto que la existencia de más de un partido sea necesariamente perjudicial", explica.

Para ello, ha creado una fundación "apartidista" que echará a andar a principios del próximo curso político. "Finales de verano, principios de otoño, cuando arranca el curso (político)", explica. Estará acompañado de "gente profesional, competente y experta" en distintos sectores, pero no avanza ningún nombre.

"Una combinación de gente que provenga del sector privado, con ideas un poco disruptivas, junto a gente que provenga del sector público que sepa implementarlas", detalla, haciendo hincapié en que "en España hay mucho talento", aunque a su juicio sea "refractario" al mundo de lo público.

UNA DERECHA ACOMPLEJADA, PERO HAY OPTIMISMO

En su libro 'España tiene solución', editado por Almuzara, Espinosa de los Monteros reflexiona sobre los principales obstáculos que España tiene para avanzar e identifica, entre otros, el actual Gobierno "de influencia comunista" y los complejos de la derecha, que termina cediendo terreno a la izquierda.

Espinosa de los Monteros resume sus postulados en que España "no está alcanzando su potencial" que, a su juicio, es "tremendo". Su receta es que aquellos que crean empleo, riqueza y bienestar recuperen un protagonismo que hay que restarle a los políticos. Los que queden, no obstante, deben tener "experiencia en el mundo real".

A las derechas las ve con "una falta de convicciones profunda, en la defensa de la libertad, en la creencia de que los españoles son capaces de generar riqueza, crecimiento, empleo bienestar y "de que el Estado tiene que ser un instrumento a su servicio, no una especie de Gran Hermano que lo supervisa todo, lo limita todo, lo restringue todo y lo impide todo".

Dicho esto, lamenta los "complejos" de la derecha frente a la izquierda. "No ha sabido dar la batalla cultural, ha optado por absorber los marcos mentales, las referencias, el vocabulario y finalmente las ideas" de la izquierda, denuncia Espinosa de los Monteros. Si lo superan, les pide "vigor" para poner en práctica sus ideas, "diga lo que diga la izquierda, todo su universo de instituciones, de partidos, de sindicatos, de ONG, de asociaciones".

"La izquierda y el separatismo están muy divididos y, sin embargo, son capaces de ponerse de acuerdo para gobernar", ejemplifica. "Lo que yo creo es que la derecha tiene que ponerse de acuerdo para gobernar: los partidos, las organizaciones que no son de izquierdas, la ciudadanía, todos aquellos que defiendan las ideas de la libertad, de la capacidad de crecimiento, de la generación de riqueza, de la creación de empleo, de la ganancia productiva definitiva del bienestar de España, creo que tienen que cooperar", agrega.

"Está claro que nuestras ideas son mejores, lo que hace falta es que nos lo creamos nosotros mismos y las presentemos de una manera que genere entusiasmo", remata Espinosa de los Monteros.