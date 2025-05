Albares avisa a Londres de que normalizar relaciones con la UE pasa por un acuerdo sobre Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha advertido este lunes a Reino Unido de que la normalización de la relación con la UE tras el Brexit pasa por cerrar un acuerdo sobre Gibraltar a una semana precisamente de la cumbre entre Londres y Bruselas con la que se busca escenificar el nuevo entendimiento.

Así lo ha hecho saber en declaraciones al programa de la BBC Newsnight, que ha publicado un adelanto en sus redes sociales de la entrevista, grabada aprovechando su paso por Londres para asistir a una reunión con sus homólogos del llamado G5+ en la que han hablado sobre Ucrania.

"La relación entre Reino Unido y la UE es una relación integral, una relación global, no una relación a la carta", ha sostenido el ministro. Por tanto, "hay muchas cosas sobre las que hablar, Gibraltar incluido", ha advertido.

En este punto, el periodista le ha preguntado si no da por resuelta la cuestión del Peñón, a lo que Albares ha respondido que "no está resuelto aún, no hay un acuerdo".

El ministro se refería con ello al acuerdo que Bruselas y Londres negocian desde el otoño de 2021 y que está llamado a regular la relación de la UE con el Peñón ahora que se ha consumado la salida de Reino Unido.

"Está muy claro que es parte del Acuerdo de Retirada", ha sostenido, en referencia al pacto sellado por Reino Unido tras el Brexit con el resto de socios. "Tenemos que resolver la cuestión de Gibraltar para tener una relación entre la UE y Reino Unido plena", ha esgrimido.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se ha pronunciado de manera similar en reacción a las palabras de Albares. "La cuestión del detalle de la futura relación de Gibraltar con la UE no está resuelta aún", ha trasladado al 'Gibraltar Chronicle" en declaraciones recogidas por Europa Press.

"Continuamos nuestro trabajo, con los colegas de Reino Unido, para resolver todas las cuestiones con nuestra contraparte en la UE tan rápido como podamos, sin compromisos en nuestras cuestiones fundamentales", ha puntualizado, en clara referencia a la cuestión de la soberanía, dada la disputa entre Londres y Madrid al respecto.

Precisamente, el ministro principal había salido horas antes al paso de los rumores de un inminente acuerdo sobre Gibraltar, desmintiendo una publicación que adelantaba que se anunciaría el viernes, antes de la cumbre que reunirá el lunes al primer ministro, Keir Starmer, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En la cita del lunes no está previsto abordar la cuestión de Gibraltar, según lo que ha trascendido hasta ahora. Por lo que se refiere al acuerdo sobre Gibraltar, fuentes de la Comisión Europea han trasladado a Europa Press que las negociaciones continúan, al tiempo que han reiterado la determinación de Bruselas a que se preserven "las posiciones jurídicas de todas las partes y el interés del conjunto de la región".

La semana pasada, Madrid acogió una reunión a la que asistieron representantes de la Comisión Europea y del Gobierno británico, sin que trascendieran detalles de si se produjeron avances en una negociación que desde el pasado septiembre no ha contado con una reunión política al más alto nivel.

En la cita del 7 de mayo, España estuvo representada por el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, mientras que por parte británica acudió el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty, y también estuvo el propio Picardo, quien tradicionalmente forma parte de la delegación de Londres.

Precisamente, hace unos días el negociador de la Unión Europea con Reino Unido, el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, aseguró ante el Parlamento Europeo que las conversaciones "avanzan en una dirección positiva" y afirmó que se seguía trabajando "al más alto nivel". Ese mismo día, Albares se había expresado de forma similar, señalando que en los últimos meses ha habido "avances sustantivos". Ni uno ni otro entraron en detalles.