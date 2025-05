Serrat: Nunca escribiré mis memorias porque muchas cosas divertidas no se pueden explicar

Barcelona, 9 may (EFE).- El cantante Joan Manuel Serrat ha dicho, en el marco del salón FiraGran 2025, que se celebra en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que, a sus 81 años, "pienso seguir haciendo cosas", pero que no escribirá sus memorias, "porque muchas de las cosas divertidas de mi vida no se pueden explicar".

Según informa la organización del Salón de las Personas Mayores de Cataluña, Serrat participó en la tarde de este jueves en un "Diálogo sobre la vejez" con la periodista Rosa Maria Calaf, que pudo ser escuchado por más de 400 personas”.

Serrat, que en 2007 escribió la canción "Llegar a viejo", señaló durante el diálogo: "Tengo 81 años y pienso seguir haciendo cosas en defensa de mi familia, de mi pueblo y, sobre todo, en defensa propia".

El cantautor subrayó además que la vida "ha sido muy generosa conmigo. He hecho cosas en las que he creído, cosas que sentía, he tenido dudas, pero mejor tener dudas que certezas absolutas, y he tenido miedos".

"Pero estoy muy contento con mi vida, y solo puedo tener gratitud”, ha resumido Joan Manuel Serrat.

También ha bromeado al recordar que hacerse mayor es inevitable y que "por eso, se debe hacer con sensatez: De hecho, yo no me he dado cuenta de que soy viejo, me he dado cuenta por los demás. Y sobre todo, me he dado cuenta cuando todo el mundo me pide que escriba mis memorias".

Una petición que, sin embargo, Serrat ha descartado ante las 400 personas que le escuchaban: "Aquí hago público que no, nunca escribiré mis memorias, porque muchas de las cosas divertidas de mi vida no se pueden explicar".

El mensaje más optimista del cantautor ha sido cuando ha dicho que "en este momento de la vida debemos hacerle frente con optimismo, porque no la haremos mejor, pero si se nos hará más larga".

La 26ª edición de FiraGran, que abrió el miércoles sus puertas en La Farga de L'Hospitalet, pone el foco este año en la lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores, promover el envejecimiento activo, denunciar el edadismo como forma de discriminación por razón de edad y luchar por los derechos de las personas mayores, reconocidos por Naciones Unidas.

Otro de sus objetivos es demostrar que la generación de personas mayores de hoy en día es la más activa, diversa, formada y consciente de la historia. EFE