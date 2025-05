Prados sufre "una herida inciso-contusa" por la entrada de Lindelof

Bilbao, 9 may (EFE).- El jugador del Athletic Club Beñat Prados tiene "una herida inciso-contusa en la cara anterior" de la pierna derecha como consecuencia de la "dura entrada" que le propinó el jugador del Manchester United Victor Lindelof, según el parte médico publicado por la entidad bilbaína.

Poco después de concluir ese encuentro de vuelta de semifinales de la Liga Europa en Old Trafford el propio Prados publicó una foto de esa herida sangrante en sus redes sociales.

"No hay roja, no hay amarilla, no hay falta. Jueguen...", se quejaba irónicamente el futbolista en ese mensaje sobre una acción que el Athletic también recuerda que "no tuvo ningún tipo de sanción por parte del árbitro", el alemán Daniel Siebert.

En consecuencia, el centrocampista navarro, que apenas estuvo diez minutos en el terreno de juego, queda "pendiente de evolución" y por lo tanto está en duda su disponibilidad para el encuentro liguero del domingo en San Mamés frente al Deportivo Alavés.

Para esa cita también está en duda si Ernesto Valverde podrá contar con Iñaki y Nico Williams y con Oihan Sancet, ausentes todos ellos en Manchester por diferentes problemas físicos.

Son bajas seguras ante el equipo vitoriano los sancionados Andoni Gorosabel y Alex Berenguer mientras que el técnico recupera a Dani Vivian, que se perdió el partido de Old Trafford por su expulsión en el partido de ida. EFE

ibn/cc/og