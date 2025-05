Ezentis prevé duplicar sus ingresos y triplicar su ebitda hasta 2028

Madrid, 8 may (EFECOM).- Ezentis ha presentado este jueves su nuevo plan estratégico para el periodo 2025-2028, con el que prevé duplicar sus ingresos hasta superar los 60 millones y triplicar su resultado bruto de explotación (ebitda) hasta los 9 millones al cierre del periodo.

Asimismo, prevé una inversión total de 21 millones hasta 2028, de los cuales 8 millones ya se han ejecutado con la adquisición de EDA Instalaciones y Energía el pasado mes de marzo, que supuso la entrada de la compañía en el mercado de los servicios integrales de instalaciones y mantenimiento.

Además, Ezentis planea retomar, en los próximos meses, su relación con las entidades financieras tradicionales para encontrar nuevas vías de financiación, en caso de ser necesario, en el futuro. A finales de 2023 completó su proceso de reestructuración financiera y societaria, según ha apuntado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para acelerar su desarrollo, Ezentis se apoyará en dos ejes de crecimiento: orgánico, a través de su actividad comercial y nuevas alianzas estratégicas, e inorgánico, mediante adquisiciones selectivas de compañías con capacidad de generación de caja y bajo nivel de endeudamiento.

El plan se articula en torno a tres áreas de negocio: instalaciones y mantenimientos integrales, redes de comunicaciones y soluciones tecnológicas (incluyendo IoT, inteligencia artificial, software, instalación e integración de proyectos y dispositivos interactivos de comunicación audiovisual).

El objetivo que se ha marcado la compañía, que ofrece servicios de mantenimiento y operación de redes y cable, es consolidarse como una empresa de referencia en soluciones inteligentes que integren instalaciones, redes de comunicaciones y tecnologías avanzadas para un mundo más conectado, eficiente y sostenible.

José Elías, presidente de la compañía, que recientemente ha renovado su identidad corporativa, ha añadido que tras un intenso proceso de transformación, son una compañía más ágil, más sólida y con una hoja de ruta clara y definida.

"Prefiero que no corramos, no tenemos prisa, y no vamos a repetir los errores que descubrimos del pasado", ha indicado el empresario, que tiene un 28,5 % del accionariado, y que es además dueño de un 74,9 % de Audax Renovables y de un 10 % de OHLA. EFECOM