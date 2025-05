Veolia aumenta un 5,5 % su ebitda trimestral y se hace con el 100 % de su filial WTS

París, 7 may (EFECOM).- El francés Veolia tuvo un resultado bruto operativo (ebitda) de 1.695 millones de euros en el primer trimestre, un 5,5 % más que en el mismo periodo del pasado año, indicó este miércoles, y al mismo tiempo anunció la compra del 30 % que no controlaba de su filial Water Technologies and Solutions (WTS).

En un comunicado, Veolia explicó que la mejora de su ebitda se explica por el crecimiento de su facturación (un 1,5 % en cifras absolutas y un 3,9 % si se hace abstracción de la caída de los precios de la energía), pero también por los programas de eficacia operativa (91 millones de euros de ganancias generadas) y por 25 millones de sinergias obtenidas por la absorción de Suez.

El resultado neto operativo (ebit) corriente en datos equivalentes subió un 8,4 % hasta 915 millones de euros, mientras la facturación progresó hasta 11.507 millones.

El volumen de negocios de la multinacional francesa de servicios medioambientales creció un 0,1 % en términos constantes hasta 2.153 millones de euros en la actividad en Francia y en los residuos especiales en Europa.

En el resto de Europa, si se excluyen esos residuos especiales, los ingresos subieron un 0,6 % hasta 5.351 millones de euros, impactados por el descenso de los precios de la energía (sin eso la subida hubiera sido del 5,5 %).

Dentro de Europa, la cifra de negocios en la región de iberia (España y Portugal) ascendió un 9,4 % hasta 692 millones de euros, gracias en particular al aumento de las tarifas del agua, pero también en los volúmenes. También progresaron los negocios en la energía.

Fuera de Europa, la facturación aumentó un 5 % hasta 2.845 millones de euros, y a ese alza contribuyó de forma particular Latinoamérica, con 509 millones y una subida del 12,5 % en términos comparables, gracias al buen comportamiento de Brasil, Colombia y Argentina.

Veolia señaló que ha llegado a un acuerdo con CDPQ, fondo público de Quebec, para comprarle el 30 % de su filial WTS por 1.750 millones de dólares (unos 1.500 millones de euros), lo que va a permitirle controlar el 100 %.

El objetivo declarado de esta operación es "incrementar la creación de valor, simplificar la estructura y extraer sinergias de costos suplementarios de alrededor de 90 millones de euros.

El grupo francés, en el que el CriteriaCaixa entró en el capital en marzo con un 5 %, confirmó sus perspectivas tanto los de este año como los de su plan estratégico GreenUp para el periodo 2024-2027.

Para 2025, espera en particular una progresión "orgánica" (descontando elementos no recurrentes) de su ebitda de entre el 5 y el 6 %, ahorro de costos de más de 350 millones de euros, además de sinergias acumuladas de 530 millones a finales de año y un resultado neto corriente que debería incrementarse alrededor del 9 %.

Además, la empresa confía en realizar un ebitda de al menos 8.000 millones de euros en 2027, 350 millones de ahorros anuales en el periodo 2024-2027 y una subida de en torno al 10 % anual del resultado neto corriente en el periodo 2023-2027. EFECOM