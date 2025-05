Vox insiste en que recortes a la Llengua y sindicatos en Valencia están negociados con el PP, que no concreta su postura

El portavoz de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha insistido en que los recortes presupuestarios a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), a los sindicatos mayoritarios (CCOO PV y UGT-PV) y a la patronal autonómica (CEV) están consensuados con el PP, algo que la portavoz adjunta del grupo 'popular' Laura Chulià no ha querido concretar de momento.

Así lo han trasladado a unas horas de que finalice el plazo, este lunes por la tarde, para que los grupos de Les Corts registren enmiendas parciales al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2025.

Dos de las principales exigencias de Vox para apoyar estas cuentas son reducir el presupuesto de la AVL hasta el 50%, en lugar del 25% proyectado por el Consell, y disminuir en un 30% las aportaciones a los sindicatos y a los empresarios.

A preguntas de los periodistas, el portavoz de Vox ha asegurado que "todas esas enmiendas están negociadas con el Partido Popular", aunque ha remarcado que desconoce si lo están "al cien por cien o al 98%". "Pero están negociadas con el grupo parlamentario 'popular'", ha reiterado.

Dicho esto, ha afirmado que es una "falsedad" que Vox pretenda "reducir el fomento del valenciano" con el recorte a la AVL, ya que según él lo que quieren es "reducir el fomento del catalán".

"En nuestras enmiendas hay fomento del valenciano, de nuestra lengua propia, junto del español. Hay una lucha incansable, un compromiso personal y de Vox de defender a los valencianos frente a cualquier separatismo", ha reiterado, y ha confirmado que habrá ayudas a la RACV, a Lo Rat Penat y a otras entidades similares.

Preguntado de dónde saldrán estas partidas, Llanos ha señalado que "evidentemente" será de los fondos "destinados al catalán". Sobre hasta dónde se recortarán los fondos de la AVL, ha indicado que "si no es hasta el 50% será al 47%", al tiempo que ha augurado que también se cumplirán las reducciones propuestas por Vox para sindicatos y patronal.

PP: "CUANDO NEGOCIAS HAY QUE CEDER"

Por su parte, la portavoz adjunta del PP se ha limitado a afirmar que "ahora mismo" no puede decir si su grupo apoyará o no estas enmiendas de Vox. "Estamos abiertos como siempre a dialogar con todos, pero es difícil con el que tiene el 'no' por respuesta", ha añadido en alusión a PSPV y Compromís.

Cuestionada por si Vox miente al decir que el PP apoya estos recortes, la 'popular' ha admitido que "cuando negocias hay que ceder en diversas cuestiones", aunque ha reiterado que todavía no puede concretar la postura de su grupo porque "las personas que lo tienen que analizar no lo han analizado". Además, ha añadido que "todo se puede transaccionar".

ENMIENDAS DE COMPROMÍS Y PSPV

Al margen de estas enmiendas, desde Compromís, su portavoz, Joan Baldoví, ha avanzado que su grupo va a registrar más de mil propuestas parciales a los presupuestos, entre ellas la que ya anunció de destinar "los cuatro millones de euros que Carlos Mazón ('president' de la Generalitat) tiene para repartir ayudas a dedo" a arreglar los ascensores de las viviendas afectadas por la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia.

Por parte del PSPV, José Muñoz, avanzó este domingo que entre sus enmiendas pedirán la convocatoria electoral, la dimisión de Mazón y su declaración voluntaria ante la jueza de Catarroja que se ocupa de la causa de la gestión de la dana en la que perdieron la vida 228 personas.