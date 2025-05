Temas del día de EFE Economía del lunes, 5 de mayo de 2025

APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid.- Cuando se cumple una semana del inédito apagón que dejó sin luz a la España peninsular durante horas, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se reúne telemáticamente con Marc Ferracci, ministro de Industria y Energía de Francia, y preside la tercera reunión del Comité que investiga las causas.

- A las 12.00.- Reunión con Marc Ferracci.

- A las 18.00h.- Reunión del Comité para el análisis del apagón eléctrico del 28 de abril.

MATRICULACIONES ABRIL

Madrid - Las patronales del sector de la automoción Anfac, Faconauto y Ganvam publican los datos de matriculaciones correspondientes a abril, después de que durante el primer trimestre acumularan un avance del 14 % interanual por el empuje de los electrificados y con las marcas chinas ganando cada vez más terreno.

TURISMO EXTRANJEROS

Madrid - El INE difunde datos sobre la llegada de turistas extranjeros a España en marzo y su gasto asociado, después de que en febrero se acumularan de nuevo récords históricos tanto en número de llegadas como en gasto medio diario, que viene creciendo de forma constante desde el final de la pandemia.

JORNADAS ECONOMÍA

Barcelona - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la primera jornada de la reunión anual en Barcelona del Cercle d'Economia, que congrega en esta ocasión a líderes políticos y empresariales para analizar el convulso contexto geopolítico en Europa.

KUTXABANK ESTRATEGIA

Bilbao - El presidente de Kutxabank, Anton Arriola, explica este lunes en una conferencia el plan estratégico de la entidad para el periodo 2025-2027.

FORD RESULTADOS

Washington.- La automovilística Ford publica este lunes los resultados financieros del primer trimestre del año, periodo durante el que el Gobierno estadounidense ha impuesto aranceles a sus principales socios comerciales en sectores como el acero, el aluminio y el automotriz.

08:00h.- Madrid.- PROSEGUR CASH RESULTADOS.- Prosegur Cash publicará las cuentas correspondientes al primer trimestre del año antes de la apertura del mercado.

08:45h.- Barcelona.- ENERGÍA ENAGÁS.- La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, visita la plata de Enagás del Puerto de Barcelona junto al consejero delegado de la compañía, Arturo Gonzalo Aizpiri. Muelle de Barcelona Norte.

09:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRANJEROS.- El INE difunde datos sobre la llegada de turistas extranjeros a España en marzo y su gasto asociado. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- CEPYME ELECCIONES.- El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, es el invitado del Nueva Economía Forum, donde será presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hotel Ritz. (Texto)

09:00h.- Bilbao.- KUTXABANK ESTRATEGIA.- Conferencia del presidente de Kutxabank, Anton Arriola. Biblioteca Deusto.

10:00h.- Madrid.- CARBURANTES CONSUMO.- La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) publica el avance de consumo de carburantes correspondiente a marzo. (Texto)

10:00h.- Madrid.- FONDOS EUROPEOS.- Encuentro EY "Looking at the Future" con la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero. (Texto)

10:00h.- Madrid.- BANCA CRÉDITOS.- El Banco de España publica los datos de créditos concedidos a familias y empresas en marzo. (Texto)

10:30h.- Barcelona.- JORNADAS CERCLE.- El Cercle d'Economia inicia su cuadragésima reunión anual bajo el título "Europa, wake-up call? Como responder en un momento de disrupción geopolítica" (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- CONGRESO CCOO.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, presenta ante los medios de comunicación las propuestas más relevantes del 13 Congreso Confederal de CCOO. Fernández de la Hoz, 12. (Texto)

11:30h.- Madrid.- SEGURIDAD SOCIAL.- Mesa de diálogo social de Seguridad Social y Pensiones. Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. Calle José Abascal, 39. (Texto)

12:00h.- Madrid.- EMPRESAS BRIDGESTONE.- La plantilla de Bridgestone traslada al exterior de la embajada de Japón en Madrid su rechazo al despido de 546 compañeros. (Texto)

09:00h.- Ingolstadt (Alemania).- AUDI RESULTADOS.- La marca de la gama alta Audi, que pertenece al grupo Volkswagen, presenta los resultados del primer trimestre.

22:30h.- Washington.- FORD RESULTADOS.- Ford publica los resultados financieros del primer trimestre del año. (Texto)

