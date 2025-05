Revilla, tras la victoria de Paula Fernández: "Tenemos la mejor candidata"

Santander, 4 may (EFE).- El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado este domingo que el partido tiene "la mejor candidata" para poder ganar las elecciones autonómicas del 2027, después de que la vicesecretaria de Organización y diputada, Paula Fernández, haya ganado las primarias para elegir a su sucesor como cabeza de lista electoral.

"Ahora ya no hay más que una persona a la que apoyar", ha subrayado Revilla en su comparecencia en la sede del partido acompañando a la ganadora de las primarias, que es "la candidata de todos"·, ha recalcado.

El líder regionalista ha destacado el bagaje de Paula Fernández tanto dentro del PRC, donde ha ocupado diversos cargos orgánicos, como de gobierno, al haber estado presente en varios de sus ejecutivos. "Conoce el partido como nadie", ha alabado.

Y ha advertido de que ahora se abre una etapa "complicada" tras el proceso electoral vivido por el PRC en la que se puede producir "algún tipo de resentimiento", por lo que ha insistido en varias ocasiones en su llamamiento a la unidad.

"Todos tenemos que estar al lado de Paula para que en las nuevas elecciones el PRC vuelva a ser un partido hegemónico", ha incidido, y ha pedido no caer en los defectos de otros partidos que han vivido procesos electorales internos parecidos.

Por ello, ha vuelto a pedir "unidad, unidad y unidad" y ha pedido a los regionalistas que no le den "el disgusto" de la división. "No me lo merezco. Os lo pido por favor. Seamos una piña en torno a nuestra candidata y en torno a nuestra futura presidenta de Cantabria", ha concluido Revilla. EFE

31003821

fb-ca/jlp

(Foto)(Audio)(Vídeo)