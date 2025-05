Piden 22 años a un hombre por matar a otro de 11 tiros por la espalda en ajuste de cuentas

Málaga, 4 may (EFE).- Un hombre se enfrenta a una petición fiscal de 22 años y siete meses de prisión por supuestamente asesinar a un ciudadano congoleño en Málaga con once disparos en la espaldas por motivos no esclarecidos, pero posiblemente relacionados con un ajuste de cuentas por estupefacientes.

El crimen fue cometido en marzo de 2019 presuntamente por el acusado y otra persona identificada pero en busca y captura, según el relato acusatorio del ministerio público, al que ha tenido acceso EFE, que precisa que no se puede concretar quien fue el autor de los disparos.

El fiscal mantiene que los dos procesados supuestamente decidieron acabar la vida de la víctima y para ello idearon un plan en el que el joven congoleño de 22 años fue citado mediante engaño en Málaga para así ejecutarlo.

La víctima llegó al aeropuerto de Málaga el 16 de marzo de 2019 y los acusados planearon cometer el crimen en las inmediaciones de la depuradora ubicada en el polígono Guadalhorce, un lugar deshabitado en el que no podría ser auxiliado.

Para ejecutar el plan contaron con la ayuda de tres personas más, acusadas de encubrimiento y uno de ellos además por tenencia ilícita de arma prohibida.

El ministerio público subraya que una vez estuvieron en el lugar, uno de ellos le disparó once veces por la espalda en cabeza, cuello y tronco. EFE