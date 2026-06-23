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Tres estaciones abiertas para viajeros afectados por el corte de la vía Madrid-Sevilla

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Madrid, 24 jun (EFE).- El administrador de infraestructuras ferroviarias Adif mantiene abiertas durante la madrugada de este miércoles las estaciones de Sevilla-Santa Justa, Córdoba-Julio Anguita y Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes para que los viajeros afectados por el corte de la Alta Velocidad Madrid-Sevilla puedan hacer uso de ellas si es preciso.

Adif, a través de un mensaje publicado en su perfil de X, ha informado de que "debido a la hora y al tiempo necesario para reparar los daños en la infraestructura", ha decidido suspender la circulación de los últimos trenes previstos para este martes.

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La caída de un cable de alta tensión de Endesa sobre una catenaria fue la causa del corte de la línea férrea entre Sevilla y Córdoba, lo que afecta a la circulación de la Alta Velocidad Madrid-Sevilla en los dos sentidos, media distancia y las Cercanías de la capital andaluza.

Según informaron a EFE fuentes de Endesa, sobre las 20:00 horas cayó un cable de la línea de media tensión Empalme-La Rinconada, afectando a las catenarias de Adif a su paso por La Rinconada (Sevilla). Por el momento, se desconocen las causas que motivaron la caída.

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Endesa informó de que, desde el inicio de la incidencia, sus técnicos trabajan de forma coordinada con los de ADIF para gestionar la retirada del cable en el menor tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad.

Para ello, se está llevando a cabo un estrecho trabajo de colaboración entre los centros de control de Endesa y Adif y los equipos desplegados sobre el terreno, que deben sincronizar las actuaciones en dos infraestructuras eléctricas distintas: la red de distribución de Endesa y la red ferroviaria. Esta circunstancia añade una complejidad adicional a la maniobra.

La caída del cable provocó, además del corte en la circulación, un incendio en la vía que tuvo que ser sofocado.EFE

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