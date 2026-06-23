Modric llega a 200 partidos con Croacia y entra en el club de Messi, Ronaldo y Al-Mutawa

Toronto (Canadá), 23 jun (EFE).- Luka Modric entró esta noche en Toronto, en un club exclusivo que, en el mundo del fútbol masculino, solo incluye a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el kuwaití Bader Al-Mutawa, y se convirtió en el cuarto futbolista que alcanza los 200 partidos internacionales en el partido que Croacia juega con Panamá.

El capitán croata, de 40 años, disputó ante Inglaterra su encuentro número 199 con la camiseta nacional y afronta ahora su entrada en el club de los 200 con un partido en el que Croacia se juega ante Panamá buena parte de sus opciones de seguir con vida en el torneo.

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La efeméride confirma la dimensión de Modric como símbolo de la mejor generación de la historia croata. Balón de Oro en 2018, finalista del Mundial de Rusia 2018 y tercero en el Mundial de Catar 2022, el centrocampista ha sostenido durante casi dos décadas el juego y la identidad competitiva de su equipo.

Zlatko Dalic, seleccionador croata, volvió a definir en la víspera al capitán como una extensión del cuerpo técnico sobre el césped. “Es mi mano derecha en el campo”, dijo el técnico, que destacó también su capacidad para no rendirse y su liderazgo dentro y fuera del vestuario.

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El homenaje, sin embargo, llega condicionado por la presión. Dalic fue autocrítico tras la derrota ante Inglaterra, especialmente por los errores defensivos y las concesiones a balón parado, y pidió a su equipo una reacción inmediata. “Tenemos que ser mejores que la última vez” y “actuar como favoritos”, resumió el seleccionador antes de enfrentarse a Panamá.

Sus compañeros no ocultan el peso emocional de la noche. Josip Stanisic calificó de “imposible” lo construido por Modric y lo presentó como un modelo para todos los internacionales croatas, no solo por su fútbol, sino por su forma de comportarse pese a su condición de estrella mundial.

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Cristiano Ronaldo completó con Portugal su partido 230 como internacional este mismo martes ante Uzbekistán, encuentro en el que marcó dos goles y acalló a gran parte de sus críticos con una gran actuación.

Y Lionel Messi cumplió ante Argelia, en el debut de Argentina en el Mundial 2026, su partido número 200 con la Albiceleste. Como en el caso del portugués, es el sexto Mundial de Messi. EFE

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