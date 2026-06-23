El fuego espanta a las meigas en una noche mágica en A Coruña con 200.000 personas

Miguel Álvarez

A Coruña, 24 jun (EFE).- El fuego ha vuelto a espantar a las meigas en una noche mágica de San Juan en A Coruña que ha congregado a 200.000 personas.

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Un año más A Coruña ha vuelto a superar sus registros en su fiesta más importante del año, esta vez con 200.000 personas, la mitad en las playas y la otra mitad en los barrios, según explican a EFE fuentes municipales.

Y es que la celebración tradicional en los barrios cada vez gana más peso mientras son los más jóvenes los que optan por los arenales, que empiezan a arder a medianoche.

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Lo hacen a la vez que la falla, que en esta ocasión ha estado dedicada al eclipse del 12 de agosto, como tema central, aunque con detalles de las galerías de la ciudad, del Obelisco, del Millennium, el ayuntamiento, los cruceros, Breogán, los equipos de la ciudad que han logrado grandes resultados -el Deportivo, el Básquet Coruña, el Liceo y el Maristas- y, como siempre, la heroína local: María Pita.

Pero la celebración empieza mucho antes, pues en esta ocasión ya el lunes había jóvenes acampados para reservar un sitio en las playas, en especial en Riazor y Orzán, que son las más grandes y concurridas.

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El martes amaneció con temperatura alta, que llegó a los 31 grados durante la jornada, un registro inusualmente alto, que llevó a más gente que nunca a las calles.

La zona de la calle San Juan empezó a recibir gente desde primera hora y, como siempre, volvió a llenarse hasta que era casi imposible transitarla.

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Música, sardinas, churrasco y bebida por toda la ciudad, en cada acera, con más de un millar de hogueras preparadas para la noche.

Así hasta la medianoche, cuando llegó San Juan, la noche más corta del año, pero también la más larga, porque es la que tiene más fiesta.

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Cuando ardió la falla en A Coruña lo hizo también otra en Bastiagueiro, en el municipio vecino de Oleiros, donde quemaron las figuras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Fue justo antes de los fuegos artificiales, que en esta ocasión en A Coruña salieron desde diferentes puntos, en un espectáculo de 360 grados.

Todo en una noche en la que solo faltó la victoria del Liceo, en la final de la OK Liga, para ser perfecta, aunque perdió en los penaltis y no logró el título.

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Daba igual, pasadas las doce, A Coruña esperaba a que bajase el fuego de las hogueras para saltarlas varias veces y espantar a las meigas, como siempre.

La esperanza es que, por la mañana, la basura no inunde la ciudad, como en otras ocasiones, para lo que se ha hecho una fuerte campaña de concienciación, pero habrá que esperar unas horas para ver los resultados.

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La tradición dice que durante la jornada del día 23, las familias recogen -o compran- las siete hierbas de San Juan: hierba de San Juan, romero, codeso, helecho, hinojo, malva y hierbaluisa.

Las hierbas se reúnen en un ramo que queda todo el día en agua hasta la mañana siguiente, cuando todos los miembros de la familia se lavan la cara en esa agua, recogen el ramo, que secan, hasta quemarlo al año siguiente.

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Todo esto es fundamental para lograr un año más sin meigas, y ya van muchos, pues esta costumbre viene desde muy antiguo.

Con una fiesta que, pasada la medianoche, no ha hecho más que empezar. Los coruñeses la quieren, como dice la canción, como el fuego al viento en una noche de San Juan. EFE

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