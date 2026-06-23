Cristiano Ronaldo se negó a responder una pregunta sobre Messi

Houston (EE.UU.), 23 jun (EFE).- El portugués Cristiano Ronaldo, autor de dos goles en la victoria sobre Uzbekistán, sus dos primeros tantos en el Mundial 2026, se negó a contestar este martes una pregunta sobre Lionel Messi.

Cristiano, que acudió a la zona mixta tras ser elegido Mejor Jugador del Partido, animó al periodista a hacerle la pregunta en español, pero le cortó en el momento en que comprobó que era sobre Lionel Messi, que el lunes se convirtió en el mayor goleador de la historia de los Mundiales, con 18 goles.

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"Ayer Lionel Messi marcó dos goles...", "Dale", le interrumpió Ronaldo volviéndose hacia otro lado de la zona mixta. Al ser requerido por qué no había respondido, el capitán luso contestó en portugués: "Depende qué preguntas, yo no respondo".

Cristiano, que era el único gran goleador que aún no había marcado en el Mundial, festejó sus goles con rabia. "He vuelto, he vuelto", dijo en inglés mirando a la cámara, convertido en el único jugador que ha marcado en seis Mundiales. EFE

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