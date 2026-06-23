Espana agencias

Cristiano Ronaldo se negó a responder una pregunta sobre Messi

Guardar
Google icon

Houston (EE.UU.), 23 jun (EFE).- El portugués Cristiano Ronaldo, autor de dos goles en la victoria sobre Uzbekistán, sus dos primeros tantos en el Mundial 2026, se negó a contestar este martes una pregunta sobre Lionel Messi.

Cristiano, que acudió a la zona mixta tras ser elegido Mejor Jugador del Partido, animó al periodista a hacerle la pregunta en español, pero le cortó en el momento en que comprobó que era sobre Lionel Messi, que el lunes se convirtió en el mayor goleador de la historia de los Mundiales, con 18 goles.

PUBLICIDAD

"Ayer Lionel Messi marcó dos goles...", "Dale", le interrumpió Ronaldo volviéndose hacia otro lado de la zona mixta. Al ser requerido por qué no había respondido, el capitán luso contestó en portugués: "Depende qué preguntas, yo no respondo".

Cristiano, que era el único gran goleador que aún no había marcado en el Mundial, festejó sus goles con rabia. "He vuelto, he vuelto", dijo en inglés mirando a la cámara, convertido en el único jugador que ha marcado en seis Mundiales. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres estaciones abiertas para viajeros afectados por el corte de la vía Madrid-Sevilla

Infobae

El Paso del Fuego en San Pedro Manrique: siglos de tradición sobre un camino de brasas

Infobae

Tellado señala un posible "chivatazo" al exalcalde de Soria sobre el registro, que niega que le informaran este lunes

Tellado señala un posible "chivatazo" al exalcalde de Soria sobre el registro, que niega que le informaran este lunes

Seleccionador de Corea afirma que sería un error buscar el empate con Sudáfrica

Infobae

Aguirre dice que en México no hay exceso de confianza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

El Ayuntamiento de Soria suspende a la concejala detenida en una operación anticorrupción

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

Felipe González avala la condena a Ábalos y recuerda, sobre las críticas a Aldama, que el PSOE “ha incentivado, premiado e incluso indultado” a delatores de corrupción

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre qué hacer si se rompe el aire acondicionado en el piso de alquiler durante la ola de calor

Esto dice la ley sobre qué hacer si se rompe el aire acondicionado en el piso de alquiler durante la ola de calor

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

DEPORTES

Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo

Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo

El Atlético de Madrid ataca al Barça por el caso Julián Álvarez y adelanta que presentará una denuncia: “Nos faltan al respeto. Creen que pueden ningunearnos”

Gaethje sigue cargando contra Topuria: “Habría sido tremendamente irrespetuoso si me hubiera vencido en la Casa Blanca”

Elliot Anderson, el jugador por el que sus profesores apostaron que jugaría con Inglaterra y ahora es el ‘ojito derecho’ de Tuchel en el Mundial