Vox pide el cese de García Ortiz por la "cacicada" de proponer al fiscal que decidirá sobre el delito que se le imputa

Vox ha vuelto a reclamar este martes la dimisión o el cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que durante esta jornada propondrá al fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública, que tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo investiga al jefe del Ministerio Público.

"Ahora tenemos al fiscal general del Estado que, como saben, está imputado por un delito de revelación de secretos decidiendo sobre quién será el próximo fiscal de sala de delitos contra la Administración Pública, es decir, el fiscal que decidirá sobre el delito por el cual el propio fiscal general del Estado está imputado", ha resumido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán.

A su juicio, se trata de "la enésima cacicada" del Gobierno, al que acusa de pensar que "España es su cortijo". "El fiscal general debe dimitir de inmediato y, si no lo hace, debe ser cesado por el Gobierno", ha reiterado la portavoz parlamentaria de Vox. Sin embargo, cree que esto sucedería "en cualquier país normal", pero Vox "no es ingenuo" y "sabe perfectamente que lo que está pasando no es normal".