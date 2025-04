Siete millones de rosas, la previsión de ventas para este Sant Jordi

Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 15 abr (EFE).- Mercabarna-Flor prevé, para este Sant Jordi, que se vendan alrededor de siete millones de rosas, cuya procedencia será mayoritariamente extranjera.

Así lo han expresado este martes el presidente de la Asociación Empresarial de Mayoristas de Mercabarna-Flor, Miquel Batlle, y el presidente de Mercabarna y concejal de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls.

"Esperamos, desde el punto de vista de Mercabarna-Flor, que sea un buen Sant Jordi. Probablemente, estaremos alrededor de unos siete millones de rosas", ha pronosticado Valls en una rueda de prensa en la sede de Mercabarna-Flor, en Sant Boi de Llobregat.

Ha vaticinado que unos 2,3 millones de estas rosas se venderán en este mercado mayorista.

Sobre la procedencia de las rosas, Batlle ha desgranado que un 68 % de las rosas comercializadas en Mercabarna-Flor vendrán de Colombia; un 22 %, de Ecuador, y un 10 %, de Holanda, mientras que de producción española "no hay".

"Puede quedar algún reducto de algún payés nostálgico que tenga, pero no hay. No las busquéis porque no las encontraréis", ha advertido.

El año pasado, se comercializaron unas 6.800.000 rosas, lo que supuso un 13 % más que en 2023, pero sin llegar a los siete millones registrados en 2019, antes de la pandemia de covid-19.

"Llegaremos a los siete millones de rosas, es nuestra intención y la cifra a superar", ha señalado Batlle, que ha recordado que este Sant Jordi, al caer en miércoles y ser un día laborable, puede ser "muy bueno y potente".

Además, la tradición de regalar rosas, que tendrán un "precio estable" que partirá de los cinco euros, ya no se reserva solo a las parejas, sino que se ha extendido a otras relaciones, como los compañeros de trabajo, y ha llegado a otros países.

Valls ha explicado que algunas compañías de Alemania o Japón piden a Mercabarna-Flor que les preparen un ramo de rosas, un hecho "curioso, aunque simbólico" que Batlle ha relacionado con el aumento de personas extranjeras en Barcelona.

"Tenemos que tener en cuenta que, en la ciudad, una tercera parte de su población ya es extranjera, recién llegados, y están compartiendo nuestra tradición y la llevan a sus países", ha remarcado.

Falta de relevo generacional

Batlle ha detallado que la caída de rosas cultivadas en el Estado, cuya producción ya era reducida, se explica por la falta de relevo generacional entre el payesía, el "agotamiento" de los campos de cultivo o el cambio climático.

"Necesitas mucha tierra para producir la cantidad de rosas que se necesitan. Si todas las rosas se tuvieran que producir en el Maresme (Barcelona), prácticamente toda la comarca debería estar plantada", ha ejemplificado.

Ha añadido que los rosales "cada vez padecen más enfermedades" y que los productos fitosanitarios utilizados en España "no son tan efectivos como los de antes", y ha asegurado que, pasada la pandemia, se empezaron a "arrancar" progresivamente los últimos rosales del país.

Un 80 % de las rosas serán rojas

Mercabarna-Flor estima que el 80 % de las flores que se venderán por Sant Jordi serán de color rojo, algo que ha corroborado el cultivador y comerciante Josep Reig en declaraciones a los medios, quien ha augurado una festividad "óptima de ventas".

"Lo que más se pide siempre es la rosa roja, porque es la que (tiene) el significado de Sant Jordi", ha justificado.

Según los cálculos del mercado mayorista, se venderán cerca de un millón y medio de rosas de otros colores, donde dominarán el amarillo y el blanco.

Por su parte, Rosa Valls, de la Escuela de Arte Floral Rosa Valls Formación, ha afirmado que el típico envoltorio de plástico para la rosa "ya no existe" y ahora se sustituye por un revestimiento de yute o papel reciclado.

Michaela Schmidt, del negocio Suport Floral, ha observado que sus clientes buscan "soluciones más personalizadas" para las rosas: "Notamos que los arreglos de flor seca y una rosa dentro cada vez gustan más", ha identificado, un formato que permite guardar el ramo "durante más tiempo". EFE

