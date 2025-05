UPN reitera que "Chivite quiere un Gobierno con consejeros de Bildu" y PSN no cree que tenga que ser socio interno

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado este lunes, tal y como manifestó la presidenta del partido, Cristina Ibarrola, que "María Chivite quiere conformar un Gobierno con consejeros de Bildu dentro", mientras que el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que los socialistas seguirán "trabajando para tener la suficiente fuerza como para que otros no condicionen las políticas que llevemos a cabo". "EH Bildu no tendría por qué ser un socio interno", ha señalado.

Esparza ha afirmado este lunes, tras conocerse este fin de semana una encuesta de Sigma 2 para Diario de Navarra que recogía que subirían en porcentaje de voto UPN, PSN, EH Bildu y Vox mientras Geroa Bai bajaría, que "no hay más que ver la relación que hay entre el PSN y EH Bildu para saber que tienen un acuerdo".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, Javier Esparza ha comentado que esta encuesta está hecha con 679 entrevistas y "se aproximan más a la realidad las encuestas que se hacen a partir de mil personas encuestadas". Y ha valorado que, según recoge, "UPN sigue siendo la primera fuerza política en nuestra Comunidad, UPN está creciendo". "El PSN vuelve a ser segunda fuerza, según la encuesta, y el Gobierno actual pierde tres parlamentarios ni más ni menos, y Chivite solo podría ser presidenta gracias al 'sí' de Bildu", ha comentado.

Según Esparza, "el 'sí' de Bildu va a ser más caro". "La abstención de Bildu posiciona a Bildu fuera del Gobierno, aprobando los Presupuestos, las políticas fiscales, las políticas importantes, pero sin estar dentro de la sesión de Gobierno, pues evidentemente el 'sí' va a poner en una posición de mayor fortaleza a EH Bildu", ha dicho, para manifestar que "es evidente que María Chivite quiere conformar el próximo Gobierno si le dan los números con consejeros de Bildu dentro y es evidente que tienen un acuerdo también para las entidades locales y hacer un reparto institucional en esta Comunidad".

Ha expuesto el portavoz de UPN que, sobre estas afirmaciones, "documentos firmados no nos hacen falta". "El señor Alzórriz el otro día ni lo desmintió, hoy tampoco. Políticamente se está viendo la empatía y la sintonía que hay; han cruzado todas las rayas, están orgullosos además". "Nosotros vamos a seguir trabajando para que la sociedad navarra entienda que cuanto más fuerte es UPN, más posibilidades hay de frenar a EH Bildu, de cambiar el Gobierno, de ser alternativa", ha indicado.

El socialista Ramón Alzórriz ha señalado que la encuesta dice que el PSN "crece tres veces más que UPN" y "que los bloques no se mueven". "El centro-derecha no es capaz de avanzar y por lo tanto no tiene opciones de gobernar Navarra y el PSN sigue fortaleciendo su posición", ha dicho, para comentar que "vislumbra un futuro de Gobierno liderado por María Chivite". "Las encuestas son encuestas, pero evidentemente marcan tendencia y la tendencia es a fortalecer la posición del Partido Socialista", ha expuesto.

Según ha defendido, "la ciudadanía navarra no nos retira el apoyo, no valora negativamente los pasos que hemos dado en Navarra, ni con la moción de censura de Pamplona, ni con los acuerdos presupuestarios con EH Bildu que son públicos y publicados". "Nos preocuparía que creciese la derecha, y la derecha no crece, se queda en la oposición", ha dicho.

Alzórriz ha indicado que "la encuesta lo que dice es que EH Bildu crece y que nosotros también" y ha afirmado que la coalición abertzale "no tendría por qué ser un socio interno". "Podría apoyar, como ha apoyado, una investidura y punto; bueno no ha apoyado, se abstenía", ha dicho, para reconocer que con el resultado de la encuesta tendría que votar a favor.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha indicado que "históricamente" las encuestas "no nos han querido mucho" y "la realidad luego se da en las elecciones". "Los hechos demuestran que Geroa Bai sigue siendo agente fundamental y así vamos a trabajar para que siga siendo en esta suma de mayoría progresista, en este cambio de gobierno que hubo en 2015 y en las políticas progresistas que se están aplicando. Por nuestra parte seguiremos trabajando para respaldar gobiernos progresistas y plurales y desde luego sin Geroa Bai esos gobiernos no existirían", ha comentado.

Por su parte, Irene Royo, del PPN, ha indicado que la encuesta muestra que "hay una alternativa de centro-derecha, que el centro-derecha coge fuerza y vemos cómo el centro-derecha es cada vez más una alternativa real". "El Partido Popular se consolida en voto y mejora su representación en Navarra", ha dicho, para señalar que el PPN es "un partido joven que ha venido para quedarse" y "vemos cómo poco a poco se está convirtiendo en un referente más del centro-derecha de manera sólida". "Y dice también que este Gobierno, tal y como está configurado en estos momentos, es insostenible y solamente saldría adelante con su radicalización a la izquierda", ha expuesto.