La Policía mantiene abierta la investigación sobre la muerte de un matrimonio en Sevilla

Sevilla, 3 feb (EFE).- La Policía mantiene abierta este lunes la investigación sobre la muerte por inhalación de humo del catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla Enrique Valdivieso, de 81 años, y su esposa, Carmen Martínez, de 72, ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

En respuesta a los periodistas, ha detallado que se está a la espera de conocer el resultado preliminar de las autopsias previstas para esta mañana en el Instituto de Medicina Legal.

También ha indicado que la Policía Nacional todavía no había podido entrar al inmueble para hacer la inspección ocular por la presencia de lo que parece ser monóxido de carbono.

"Esperamos poder hacerlo en las próximas horas; hasta que no se asegure el espacio no pueden entrar los profesionales de esa inspección", ha indicado Toscano, quien no ha podido confirmar "ningún otro extremo" sobre este suceso.

El 112 recibió sobre las 10.25 horas de este domingo la llamada de un familiar alertando de que había humo en una casa de la calle Mateos Gago de Sevilla, en el centro de Sevilla, y personas en el interior.

El servicio de emergencias avisó a los bomberos, a la Policía Nacional y a los sanitarios para que fueran al lugar, una casa unifamiliar cercana a la catedral de Sevilla. EFE